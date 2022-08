El diario The Sun desvela cómo los turistas pueden esquivar las restricciones del ahorro energético en España: "Las habitaciones de hotel son inmunes"

España se achicharra, con temperaturas que superan los 40º C en las zonas del sur, lugares sin ventilación, y una limitación del aire acondicionado que complica aún más las cosas. Ello ha traspasado las fronteras de nuestro país, donde se han hecho eco de la complicadísima situación que se vive, por el debate que busca cómo solucionar la ola de calor que lleva sofocando nuestra nación desde finales de junio, y a la vez, poder cumplir con las medidas de ahorro energético que pide el Gobierno.

El diario 'The Sun', uno de los más sensacionalistas de Reino Unido, no ha dudado en posicionarse sobre esta cuestión, avisando a los ciudadanos británicos de las 'penurias' que pasarán si vienen de vacaciones a España. Concretamente, el diario dice que "los turistas británicos que lleguen a España se van a asar", añadiendo que lo tendrán difícil para sobrellevar el calor porque "no podrán refrescarse en hoteles, museos o cines". Sin embargo, ha proporcionado una solución para hacer que su estancia en España sea más llevadera.

Este medio de comunicación ha conseguido desvelar un método por el cual sus turistas pueden saltarse las restricciones, al indicar que "afortunadamente, las habitaciones de hotel son inmunes a las restricciones". De esta manera, los turistas sí que podrán regular la temperatura y situarla en la cifra que deseen, siempre y cuando estén en sus propias habitaciones. Si están en el vestíbulo o en cualquier zona de libre tránsito, no será posible, dado que estas partes de los hoteles sí están obligadas a cumplir las normas.

Ahorro energético... ¿hasta cuándo?

El paquete de medidas aprobado por el Gobierno ya ha dividido a casi todo el país cuando tan solo lleva una semana en vigor desde que se aprobara en el Consejo de Ministros. Sin embargo, la polémica ha sido tan grande que son ya muchos los que se preguntan cuándo terminarán estas medidas, que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justifica para reducir la dependencia energética de Rusia, a la que están sometidos muchos países en Europa, principalmente en el este del continente.

Aunque se especula con que las medidas podrían aplicarse hasta finales de año, aún no es seguro al 100 % si se mantendrá durante más tiempo. Todo ello puede depender, tanto del transcurso de la guerra en Ucrania, como de los acuerdos que se alcancen entre los diferentes organismos europeos y mundiales. También por la política energética que se aplique en España, y si se conseguirá o no una mayor autosuficiencia energética que no nos haga depender de terceros países, tal y como ocurre con Argelia actualmente.