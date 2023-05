Día Mundial del Médico de Familia: ¿por qué se celebra este día?

El Día Mundial del Médico de Familia se celebra el 19 de mayo para reconocer y honrar el papel vital que desempeñan los médicos de familia en la atención primaria de la salud. Los médicos de familia son profesionales de la salud que brindan atención médica integral a las personas, desde el diagnóstico y tratamiento de enfermedades hasta la prevención y promoción de la salud, por lo que son figuras de la medicina imprescindibles.

En este Día del Médico de Familia hay que recordar que la atención primaria es la base de un sistema de salud sólido y sostenible y es justo ahí donde los médicos de familia son fundamentales para conseguir su total implementación. Al trabajar en estrecha colaboración con sus pacientes, los médicos de familia pueden proporcionar atención personalizada y continua que se adapte a las necesidades únicas de cada individuo y, en ocasiones, de toda una familia.

El Origen del Día del Médico de Familia

El Día Mundial del Médico de Familia fue promovido por la WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians), la Organización Mundial de Médicos de Familia, en el año 2010, celebrándose por primera vez en el año 2011. Se trata de una asociación internacional relacionada con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal objetivo que tenía la creación del Día del Médico de Familia era reconocer la importancia que estos profesionales de la medicina tienen en la atención primaria, además de fomentar entre la sociedad la conciencia sobre su papel crítico en la salud de la población. Desde aquella primera edición y hasta este 2023, el Día Mundial del Médico de Familia ha sido reconocido en todo el mundo como una oportunidad para celebrar y honrar a estos sanitarios y cada vez son más las instituciones que se suman a esta celebración.

El papel que juegan los médicos de familia en la sociedad

El Día del Médico de Familia nos hace pensar sobre la importante labor que realizan los doctores. Son los primeros a los que les consultamos cualquier enfermedad, los que más contacto tienen con los pacientes a lo largo del tiempo y también los encargados de aconsejar sobre vida sana y hábitos saludables. La atención primaria de la salud es vital en todas partes del mundo pero especialmente en aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo y que cuentan con recursos médicos limitados. También juegan un papel muy importante en la atención a pacientes con enfermedades crónicas.

Este Día Mundial del Médico de Familia es la oportunidad ideal para agradecer a estos profesionales de la salud por su trabajo y dedicación en la atención primaria de la salud, además de para reflexionar sobre la importancia que tiene contar con un sistema de salud accesible, de calidad y en el que los profesionales trabajen con condiciones dignas.