Día mundial contra la Hepatitis: Los 9 primeros síntomas que pueden pasar desapercibidos

La hepatitis es una infección que causa inflamación y daño al hígado. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 325 millones de personas sufren hepatitis crónica de tipo B en el mundo y eso que se trata solamente de uno de los tipo de los 5 de hepatitis que hay en el mundo.

En este día mundial se conciencia sobre la enfermedad de la hepatitis para hacer hincapié sobre la necesidad de una mayor respuesta mundial y alentar a la participación de personas asociados y público en la lucha contra el virus.

Este día se eligió en honor al Premio Novel en Medicina Dr. Baruch Blumberg, que descubrió la hepatitis B e inventó una prueba diagnóstica así como la vacuna para prevenirla y paliar sus efectos, además de evitar complicaciones crónicas y cáncer de hígado.

Sintomas de la Hepatitis que es mejor conocer

Cono se ha hecho mención, la Hepatitis realmente se relaciona con un grupo de enfermedades infecciosas diferentes en gravedad y tratamientos. Aún así, todas ellas son peligrosas y conocer los síntomas básicos es una buena forma de detectarlas a tiempo para que ya puedan ser tratadas convenientemente en el hospital.

Es por eso que te traemos una lista de síntomas de la hepatitis, recordando que padecer uno o varios no implica haber contraído la enfermedad, pero su detección puede resultar una buena razón para hacer una visita al médico. Son los siguientes:

Fatiga.

Fiebre leve .

Sensación de picor por el cuerpo.

por el cuerpo. Orina turbia y deposiciones de tono más pálido de lo habitual.

Dolor en la zona abdominal .

. Pérdida de peso

Nauseas y vómitos

Falta de apetito

Coloración amarillenta en la piel y/o en los ojos (Ictericia)

Conoce las diferencias entre Hepatitis A, B y C

La Hepatitis B es una de las más peligrosas y potencialmente mortales, según explica la OMS. La transmisión se puede producir a través de perforaciones como tatuajes o pinchazos, además de contagios por asimilación de sangre o líquidos corporales como saliva, semen o flujo vaginal o menstrual. Por suerte existe una vacuna que es efectiva de un 98% a un 100% de las veces.

En el caso de la Hepatitis A, se propaga por ingesta de alimentos o aguan contaminados por una persona infectada con el virus. A diferencia de las otras, no causa condiciones crónicas y rara vez es mortal, aunque puede llegar a ocasionar debilidad e insuficiencia hepática aguda.

Para la Hepatitis C existen casos agudos y crónicos. En las primeras suelen ser asintomáticas y mayoritariamente no mortales, pero la Hepatitis C crónica, dada en un 70% de los casos presenta, entre otras cosas, un riesgo importante de cirrosis del 15% al 30% en un periodo de 20 años. Aunque no cuenta con una vacuna, muchos pacientes mejoran e incluso se curan tras el tratamiento.