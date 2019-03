La DGT emite más de 24.500 denuncias por velocidad, cinturón, drogas y alcohol en una semana

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han controlado en esa semana un total de 480.000 vehículos y entre las principales infracciones detectadas está el exceso de velocidad, el no uso de cinturón de seguridad, el consumo de alcohol y drogas y el inadecuado mantenimiento del vehículo.

Así, Tráfico apunta que el cumplimiento de los límites de velocidad sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la seguridad vial en España, más si cabe en carreteras convencionales, donde diferentes estudios destacan que en este tipo de vías, el 39% de los vehículos superan la velocidad límite establecida y el 13% superaban ese límite en más de 20 kilómetros por hora.

Los datos de este informe tienen su reflejo real a pie de carretera, donde 15.301 conductores han sido denunciados en esta campaña por circular a una velocidad superior a la permitida.

Otra de las infracciones más habituales ha sido el no uso del cinturón de seguridad. Sólo en una semana, un total de 1.041 personas han sido denunciadas por no llevar puesto el cinturón de seguridad mientras viajaban y otras 61 por no llevar a los menores que transportaban con su correspondiente sistema de retención infantil.

Respecto al uso del caso, la DGT ha sancionado a 39 personas que circulaban sin hacer uso de este dispositivo de seguridad. En este sentido, el departamento que dirige María Seguí señala que no llevar casco incrementa el riesgo de lesión en la cabeza, la severidad de las lesiones, el tiempo de internamiento en el hospital y la probabilidad de muerte como consecuencia de lesiones en la cabeza. 3 de cada 4 motoristas fallecen a consecuencia de heridas en la cabeza, indica Tráfico.

Uso del móvil o auriculares

Del mismo modo, el uso del móvil o llevar auriculares durante la conducción sigue siendo una acción habitual entre algunos conductores, tal y como se ha constatado durante la campaña de vigilancia. Sólo en carreteras convencionales 885 conductores han sido denunciados por distracciones al volante. 646 de estas denuncias corresponde a uso de móvil mientras se conducía.

La DGT señala que, continuando con el objetivo de Tolerancia Cero de alcohol y drogas en la conducción, durante la campaña se han realizado controles de estas sustancias a conductores que circulaban por carreteras convencionales. En los siete días, 1.116 conductores han dado positivo en las pruebas de alcohol (807) y drogas (309).

Tráfico recuerda que, debido a las peculiaridades que tienen las carreteras convencionales, los adelantamientos, los cruces de vías o las prioridades de paso son especialmente controlados. Durante una semana 268 conductores fueron sorprendidos realizando un adelantamiento antirreglamentario y otros 234 saltándose una señal de stop o ceda el paso.

Falta de mantenimiento del vehículo

El envejecido parque automovilístico en España y la falta de mantenimiento de los mismos, hacen que circulen por carretera vehículos con deficiencias técnicas que suponen un riesgo para la seguridad vial. En una semana 1.457 conductores fueron denunciados por circular con vehículos con importantes deficiencias técnicas. 53 de ellos fueron inmovilizados por deficiencias técnicas que hacían imposible continuar el viaje.

Del mismo modo, apunta que, no llevar y/o tener al día la documentación del conductor o del vehículo ha sido otro de los preceptos controlados. 1.123 conductores han sido denunciados por carecer o ser incorrecta la documentación relativa al vehículo, en la mayoría de los casos por no tener pasada la ITV, y otros 648 por documentación relativa al conductor.