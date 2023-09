Detenido por pegar puñetazos y patadas a un sanitario de Denia (Alicante) por negar la entrada a su perro

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por agredir presuntamente a un sanitario del centro de salud de Denia. Todo ocurrió este pasado domingo cuando el detenido tuvo que acudir al centro de salud con un corte en la mano. Fue acompañado de su perro.

Cuando iba a entrar se le comunicó que no podían acceder al recinto animales a no ser que fuera un perro guía, que no era el caso. Fue entonces cuando, según la denuncia que ha interpuesto la víctima, comenzó a insultarle, a darle puñetazos y patadas y a amenazarle de muerte.

Algunos compañeros de la víctima llamaron al servicio de seguridad del centro que a su vez alertó a la policía. Pero cuando llegaron los agentes el presunto agresor se había marchado. Fue localizado posteriormente en el hospital donde fue a recibir la atención médica que necesitaba.

El presunto agresor fue detenido en ese momento. El sanitario ha ratificado la denuncia que interpuso en la Comisaría de la Policía Nacional.

Desde el Departamento de Salud de Denia han condenado estos hechos y han mostrado todo su apoyo al profesional que impidió la entrada del perro al centro de salud, tal y como estipula la normativa.

Las agresiones a sanitarios, cada vez más frecuentes

Fernando Hontangas, responsable de Sanidad del CSIF, aseguraba hace unos meses, en pleno brote de virus respitariores, que los insultos y las intimidaciones a sanitarios por parte de pacientes vienen sucediendo desde hace mucho tiempo. Esto es algo de lo que también han advertido a las autoridades pertinentes pero sobre lo que todavía no se ha tomado medidas.

Aunque como suele ocurrir, "la gente lo paga con quien le ve la cara", el responsable de Sanidad del CSIF ha dicho que "esto se veía venir", ya que tanto los insultos como las amenazas se producían incluso antes de existir un aumento de virus respiratorios que colapsase los centros. Amenazas e insultos a sanitarios que, por el momento y hasta que no se tomen medidas, no parece que vayan a remitir.