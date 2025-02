Detenido un hombre tras confesar haber matado a una mujer en Brenes, Sevilla

Un hombre ha sido detenido este miércoles por la Guardia Civil tras confesar que había matado a una mujer en una vivienda de la localidad sevillana de Brenes. El hombre se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de La Rinconada y ha confesado el crimen.

Se trata de un ciudadano español de 40 años y la víctima, una mujer de nacionalidad brasileña, de 28. El autor del crimen no estaba en el sistema Viogen de atención a las víctimas de violencia machista y se desconoce si la fallecida lo estaba, aunque no se descarta ninguna hipótesis, según las fuentes. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil investigan el suceso, y espera que el juez ordene el levantamiento de cadáver.

No tenía relación con la victima

El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, ha informado que se presentó en las dependencias de la Guardia Civil para confesar el crimen y haber actuado bajo los efectos de la droga. Los agentes se personaron en el domicilio de la víctima y allí encontraron el cadáver de la mujer

"No nos consta que hubiera ningún tipo de vinculación, relación sentimental o de cualquier otro tipo entre ambas personas, pero ha sido muy inmediato y, efectivamente, está detenido y custodiado por la Guardia Civil", ha añadido. Además, ha afirmado que están pendientes de la autopsia para "ir corroborando y uniendo todas esas piezas y que, efectivamente, nos lleven a la conclusión de que ha sido un homicidio y que, tal como ha confesado en primer término, pues lo ha cometido esta persona".

Pedro Fernández ha señalado que por el momento no se descarta que haya más implicados. "Eso se determina a través de la visualización de cámaras, por lo que en esas cosas hay que esperar. Lo cierto es que hay una persona detenida que se ha entregado esta mañana y que, lamentablemente, ha aparecido el cadáver de una mujer dentro del domicilio".

"El detenido ha dicho, simplemente, que no recordaba bien, que él cree que estaba bajo el estado de droga. Pero eso, ahora mismo, hasta que no se produzcan declaraciones con presencia del abogado designado por el turno de, no tiene mismo ningún tipo de trascendencia desde el punto de vista policial", ha concluido el delegado del Gobierno.

Un caso similar en Almería

Hace apenas un mes se vivió un caso similar en Almería. Un hombre se entregó voluntariamente en la comisaría de la Policía Nacional de Almería y confesó haber matado a una mujer el lunes 30 de diciembre tras una discusión. Inicialmente afirmó ser testigo del suceso, pero luego admitió que asfixió a la víctima y trató de deshacerse del cuerpo prendiéndole fuego. La Policía confirmó que no existía una relación de pareja entre ambos, aunque se conocían por otras circunstancias.

La hija de la víctima, Saray, desmintió que su madre se hubiera citado con el agresor a través de una aplicación de citas. Según su testimonio, ambos ya se conocían previamente, lo que contradice algunos rumores sobre el caso. La víctima, de 38 años y trabajadora en un bar de Almería, fue asfixiada antes de que el agresor intentara quemar su cuerpo para dificultar su identificación. Tras su confesión, el hombre fue detenido y puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional.

