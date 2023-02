Detenido un hombre de 45 años que drogó y agredió sexualmente a su hija menor de edad en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 45 años en Palma por facilitar droga a su hija y agredirla sexualmente. Según han explicado los agentes, el suceso se conoció el pasado 23 de enero, cuando la joven, acompañada de su madre, acudió a la comisaría a denunciar que había sido agredida sexualmente por su propio padre.

La víctima también detalló que antes de la agresión su progenitor le ofreció una sustancia estupefaciente.

Tras escuchar el relato de la joven se activó el protocolo y el grupo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) se hizo cargo de la investigación.

En el registro de la vivienda del acusado los agentes intervinieron varios aparatos electrónicos para comprobar la existencia de archivos que pudieran tener relación con los hechos, ya que presuntamente el hombre habría grabado a su hija.

El detenido se enfrenta ahora a varios delitos de agresión sexual, corrupción de menores y contra la salud pública.

Prisión por agredir a la hija de su pareja

A mediados de enero la Audiencia Provincial de Cantabria condenó a ocho años de prisión a otro hombre por agredir sexualmente a la hija de su pareja. La sentencia reveló que el acusado aprovechó que la víctima se encontraba mal "para tumbarse en la cama, donde la desnudó de cintura para abajo, le quitó las bragas y los zapatos, y mientras ella oponía resistencia a ser penetrada, le empujaba y le decía que quería irse, consiguió penetrarla vaginalmente".

Además, a la madre de la chica también se le impuso una multa de 2.160 euros por presenciar lo ocurrido y no hacer nada por evitarlo. "La única persona que podía intervenir era la pareja del agresor, quien podía convencerle para que dejara a su hija, sin riesgo propio o ajeno, pues no se encontraba bajo la influencia de drogas ni alcohol, ni adoptó una actitud violenta. Sin embargo, no hizo nada pese a que su hija le suplicaba que le ayudase; no persuadió a su compañero para impedir que siguiera penetrando a su hija; tampoco la consoló, ni se interesó por ella", señaló el fallo.