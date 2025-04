Desmantelado un almacén de residuos tóxicos y cancerígenos en Las Palmas de Gran Canaria gracias a una llamada anónima

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha descubierto un almacén de más de 4.500 metros cuadrados y cinco pisos, repleto de residuos tóxicos peligrosos. Todos ellos son derivados de la construcción de instalaciones deportivas y se encontraban en una nave en Las Palmas de Gran Canaria.

El pasado 31 de marzo, el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) procedió a precintar las instalaciones tras recibir una denuncia anónima sobre la existencia de una gran cantidad de residuos peligrosos en un almacén industrial vinculado a una empresa deportiva. Al llegar al lugar y no poder acceder al almacén para su inspección ocular, los agentes se pusieron en contacto con la empresa responsable del mismo que no solo no mostró colaboración por parte de la gerencia, sino que exigió una orden judicial para permitir el acceso a sus instalaciones.

La Guardia Civil se puso en contacto con la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias para gestionar el requerimiento al responsable de la nave, y es entonces cuando averiguaron que dicha nave industrial, que estaba siendo usada como almacén de residuos de una empresa dedicada a la construcción de infraestructuras deportivas, es actualmente es propiedad de una entidad bancaria. Tras llevar a cabo una investigación, los agentes descubren que la entidad bancaria desconocía por completo el contenido de la nave de la que es propietaria tras la quiebra de la empresa, y tras informarles de lo sucedido, autorizaron para que los agentes realizasen la entrada e inspección de la misma.

Hallaron productos explosivos y cancerígenos

Durante dicha inspección, los agentes del SEPRONA localizan entre los diversos residuos almacenados, productos considerados como precursores de explosivos y otros cancerígenos, siendo además altamente tóxicos. Gracias a la colaboración interinstitucional se logró identificar a los responsables legales de los materiales, y se procedió a precintar la nave como medida cautelar, impidiendo su uso hasta la retirada de forma segura y por parte de una empresa autorizada, de la gran cantidad de material peligroso acumulado.

Una vez finalizada la intervención policial, se llevó a cabo la elaboración del informe detallado que se remitió a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para proceder a la la gestión definitiva de los residuos precintados previamente. Un completo operativo que refleja el compromiso con la protección del medio ambiente y la prevención de riesgos para la ciudadanía.

Recomendaciones de la Guardia Civil

Además, la Guardia Civil ha difundido una serie de recomendaciones para la actuación con residuos, para asegurar una gestión responsable de cualquier tipo de residuo, ya sean peligrosos o no peligrosos. Si un ciudadano detecta cualquiera de estas sustancias, debe consultar en el buscador de gestores de residuos del Gobierno de Canarias (gobiernodecanarias.org) o consultar con el ayuntamiento de su municipio para comprobar si posee algún tipo de procedimiento específico y conocer todos los detalles para la gestión de residuos peligrosos.

La Oficina de Prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de las Palmas ha difundido también las imágenes del interior de la nave, tanto fotos como vídeos, realizadas en el momento de la inspección y en las que se observa una gran cantidad de bidones en una nave repleta de suciedad y que suponían un claro peligro para la ciudadanía.

