El Centro de Coordinación de Emergencias informa, en redes sociales, que el canal del trasvase Tajo-Segura se ha desbordado a la altura de Campotéjar Alto, en Molina de Segura.

El '112' insiste y pide que no se utilice el coche "si no es absolutamente imprescindible". Además, informa que Bomberos del Consorcio Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han rescatado por aire a un camionero cuyo vehículo quedó atrapado en una rambla en Fortuna. Comunica, asimismo, que el hombre no ha precisado asistencia sanitaria.