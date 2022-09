Denuncia una negligencia en el diagnóstico de cáncer de su padre y un presunto maltrato en el hospital

Una mujer ha denunciado una negligencia en el diagnóstico de cáncer de su padre y unas presunto maltrato en el ingreso posterior en el hospital de Manises ya con la enfermedad identificada. A través de sus redes sociales, Tais Mitjana ha explicado el calvario que han vivido ella y su familia en los últimos momentos de su padre.

Tal y como relata, todo empieza en el mes de julio cuando su padre, Narciso, acude a urgencias del hospital de Manises porque "se ahoga". "Diagnóstico de broncoespasmo, ventolín y a casa", explica. Esa misma situación se repite en el mes de agosto cuando, al diagnóstico de julio, le añaden unos gases.

No obstante, la situación persiste y el 7 de septiembre el hombre se niega a ir a Manises y acude al Peset. Entonces, llega el diagnóstico definitivo: "Cáncer de pulmón con metástasis en huesos y ganglios". Días después ingresa en el hospital de Manises y durante los 10 días siguientes Tais afirma que vivieron un "infierno".

Su hija denuncia "prácticas de maltrato generalizado y aceptado por parte de muchos sanitarios que muestran un sistema enfermo". Entre esas "prácticas de maltrato" afirma que a su padre le encienden la luz a las 6:30 de la mañana, le cambian de forma brusca mientras "el enfermo queda asustado y nervioso". Además, explica que auxiliares se quejaban delante de su padre, que es plenamente consciente de la situación, de tenerle que cambiar el pañal lleno de heces.

"Es un trato humillante y degradante"

"Es un trato humillante y degradante hacia una persona", añade. Por otro lado, asegura que la comida tampoco era adecuada para su padre, que nadie le ayuda a comer o que son los propios familiares los que se tienen que encargar de cuestiones para las que no tienen formación.

"Gracias a la insistencia de la familia, después de 24 horas de sufrir, se sedó al enfermo. Recién muerto mi padre (22h del 18/9/22), la enfermera no me dejó abrazarlo porque tenía prisa por acabar y cuando le pedí explicaciones me dijo: "Aquí muere gente cada día y este es el protocolo"", asegura. En medio de esta situación, en 10 días de ingreso solo un auxiliar le habló con respeto a su padre y le explicó qué le iba a hacer.

Explica también que desde el hospital le negaban los calmantes a su padre con metástasis terminal y que los familiares tenían que hacer 24 horas de guardia "para protegerlo del maltrato".