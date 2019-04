La víctima de 'El Chicle' en Boiro: "Pensé: intenta salir de aquí porque como cierre el maletero no sales más"

José Enrique Abuín Gey, conocido como 'El Chicle', se ha sentado este miércoles en el banquillo por un presunto intento de secuestro a una joven en Boiro (A Coruña) en el año 2017.

Durante la sesión, el juicio ha tenido que interrumpirse unos momentos para colocar un biombo con el fin de que 'El Chicle' y su víctima no pudieran verse. Una vez reanudado el juicio, la joven ha procedido a explicar cómo fue su encuentro con 'El Chicle' en Boiro.

"No sé en qué momento abrió el maletero, me empujó y me caí hacia atrás. Por eso tenía rasguños en la pierna, porque me enganché en el maletero", explica la joven, que cuenta que pidió auxilio mientras 'El Chicle' en todo momento le decía que no chillara porque le haría daño.

La joven explica que como él no paraba de amenazarle con pincharle con un cuchillo ella pensó en cogerlo por el filo, pero entonces recapacitó y pensó que si lo cogía así se podría cortar y no tendría posibilidad de defenderse.

"Yo sujetaba en todo momento el móvil para que no lo cogiera porque era la única forma de salvarme. Para poder llamar a la Policía o lo que fuera", cuenta la joven, que logró grabar parte del encontronazo con 'El Chicle', tal y como se puede escuchar en este vídeo.

Mientras continuaba el forcejeo, aparecieron unos chicos por lo que la joven comenzó a gritar "auxilio". En ese momento los jóvenes se acercaron y ella les advirtió de que tuvieran cuidado porque 'El Chicle' tenía un cuchillo. Sin embargo, este se puso nervioso porque no esperaba que apareciera gente por la zona, "cerró el maletero, se metió en el coche, se le caló y se dio a la fuga".

La joven grabó el audio sin darse cuenta

La víctima de 'El Chicle' explica en el juicio que ella tenía el móvil agarrado contra el pecho porque en el momento en el que sucedió todo estaba hablando con un amigo. Fue por eso por lo que grabó toda la conversación sin darse cuenta: "Cuando me di cuenta de esa conversación fue en el hospital porque vi que me estaba sonando el móvil y era un amigo preocupado", asegura.

Continúa explicando que al no entender la pregunta de su amigo miró toda la conversación y vio que había un audio. Entonces lo reprodujo delante de su hermana y de la doctora y esta le recomendó que se lo enseñara a la Guardia Civil cuando fuera a interponer la denuncia.

La joven explica que durante el forcejeo, ella lo único que intentaba era que 'El Chicle' no cogiera el móvil y que trataba de hacer fuerza con las piernas para incorporarse y salir del coche. "Pensé: intenta salir de aquí porque como cierre el maletero no sales más", confiesa la joven, que cuenta que hubo un momento en el que 'El Chicle' intentó cerrarlo.

