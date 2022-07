¿Hasta cuándo va a durar la ola de calor?

La segunda ola de calor de este verano 2022 ya ha llegado con temperaturas máximas que rondaban los 40º C durante este fin de semana de julio. El ascenso generalizado de las temperaturas se alargará durante toda esta semana, alerta la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Para hoy lunes hay aviso naranja por altas temperaturas en Córdoba, Sevilla, Huelva y Jaén, y todas las provincias -a excepción de Málaga- tendrán activo algún tipo de aviso por calor, según la Aemet.

¿Cuándo acabará la ola de calor?

Los días álgidos de esta ola de calor se producirán entre el martes y el jueves, y es bastante probable que se alargue hasta "finales de esta semana o comienzos de la próxima", ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de la Aemet.

La ola destaca por afectar a buena parte del territorio peninsular, y por ser una ola de larga duración: "Si se prolongara hasta el próximo domingo, algo que, de momento, no se puede descartar, tendría una duración aproximada de 9 días".

La previsión del tiempo

En algunas zonas de Córdoba o Badajoz, como los valles del Guadiana y Guadalquivir, se podrán alcanzar los 44º C entre este martes y jueves.

En el sur de Galicia, zona centro y Valle del Ebro, en ciudades como Ourense, Toledo, Logroño, Zaragoza los termómetros subirían hasta los 42º C y alrededor de 40 grados en Burgos y Valladolid. En Madrid y Valencia también se llegará a los 40 grados.

La AEMET señala que las temperaturas más frescas se darán en el cantábrico, -con máximas entre 28º C y 30º C- y en el Mediterráneo, donde las máximas rondarán los 30º C a 35º C, aunque con sensación de bochorno.