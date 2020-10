Cambio de hora 2020: ¿Cuándo cambiamos al horario de invierno en España?

Aunque el otoño comenzó el el 22 de septiembre, el cambio de hora en España en 2020 para establecer el horario de invierno llegará el último fin de semana de octubre. Es decir, a final de mes, se producirá esta modificación horaria, que empezó a aplicarse en 1974 con la crisis del petróleo (para aprovechar mejor la luz natural y consumir menos electricidad). Sin embargo, hace años, el cambio de hora de otoño se hacía el último domingo de septiembre.

Ahora bien, el cambio horario de otoño se aplica no solo en España, sino en todos los países de la Unión Europea para ajustar las horas del día a las horas de luz natural. De esta forma, también se reduce el consumo de energía. De hecho, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) estima que el ahorro energético potencial es de un 5% solo en España.

¿Cuándo es el cambio de hora en octubre 2020?

El cambio de hora en España se llevará a cabo en la madrugada del 25 de octubre 2020. A las 3 de la madrugada, se tendrán que retrasar los relojes hasta las 2. A partir de este momento, amanecerá y, por tanto, anochecerá más temprano hasta el próximo cambio horario, que será en la primavera del 2021.

Si no tienes el móvil con el cambio de hora automático y prevés estar en la cama, lo más cómodo es retrasar este y todos los relojes de la casa antes de irte a dormir, de esta forma te levantarás el domingo con la hora exacta.

Con este cambio de hora de invierno, habrá menos luz, anochecerá antes y los días serán más cortos. Una tristeza para muchos… Por el contrario, si eres de los que le gusta madrugar, al amanecer más temprano, disfrutarás de más luz solar cuando te levantes.

Hay personas que estaban a favor de este cambio horario porque les gustaba el ocio nocturno y aprovechaban la noche disfrutando una hora más, sin embargo, ahora con las restricciones debidas a la pandemia del coronavirus, esto no podrá ser así.

Polémica por el cambio de hora

El debate sobre el cambio de hora está más vigente que nunca. Hay países que apuestan por mantener el horario de invierno todo el año, pero otros se niegan.

Para aprobar el fin del cambio horario estacional, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los países miembros deben ponerse de acuerdo sobre esta medida, pero aún no hay nada decidido al respecto. No hay un dictamen definitivo. No obstante, el proyecto de la Unión Europea de eliminar el cambio horario se ha pospuesto hasta el 1 de abril de 2021.