La Conferencia Episcopal advierte de que se habla de eutanasia en "ancianos cansados de vivir" cuando hay problemas con las pensiones

El secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, opina que "se ha extendido en la cultura que es preferible no nacer a nacer para sufrir y es preferible morir a seguir viviendo para sufrir". Y en concreto, a propósito del caso de la joven holandesa de la que se habló como un posible caso de eutanasia: "Hemos visto que no aguantaba más el sufrimiento, y ha conseguido que le ayuden a morir. Nos parece que afirmar la dignidad humana implica hacer esfuerzos por acompañar en el sufrimiento. El colegio de médicos de Holanda, cuando se planteó la ley de eutanasia, dijeron que '¿No les parece que habría que buscar, además de una ayuda social, también una ayuda espiritual?". Y recordó que se "planteó la eutanasia de los ancianos que 'estén cansados de vivir', ¿cómo se mide eso, sobre todo en una época en que pagar las pensiones es complicado?".

El papa Francisco ha afirmado a través de Twitter que "la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos" y que la respuesta a la persona que sufre tiene que ser no abandonarla, tras el caso de la joven holandesa Noa Pothoven, de 17 años, que supuestamente decidió poner fin a su vida: "La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza".

Sobre este caso también se había expresado en Twitter la Pontificia Academia para la Vida que calificó la muerte de la joven como "una gran perdida para cualquier sociedad civil y para la humanidad". "Tenemos que reafirmar siempre las razones positivas para la vida", añadió la institución vaticana.