Un kamikaze de 82 años conduce varios kilómetros en sentido contrario en Navarra

El kamikaze es grabado durante varios kilómetros por un pasajero de un autobús que circulaba por una carretera paralela. "Cada vez que veíamos un coche en dirección contraria la gente gritaba; una señora se santiguaba y gritaba ‘por favor que no le pase nada’ había mucha tensión"

Un vehículo comenzó a adelantar y se encontró de frente al kamikaze. Desde el autobús, en el que se grabó la imagen, la gente seguía muy alterada. "La gritaba, por qué no para, por qué no para, por qué sigue recto y no se para en el arcén. Entonces nos dimos cuenta de que se trataba de una persona mayor que estaba asustada y que era más una equivocación que un kamikaze".

Se trata de un hombre de 82 años que al parecer confundió una salida de la autovía con un acceso y circuló en sentido contrario durante varios kilómetros. La policía podría solicitar al juez la retirada definitiva de su carnet de conducir.