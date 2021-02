Cómo saber si te han puesto una multa que no ha sido notificada

Si un agente impone una sanción de tráfico deberá ser notificada en el acto, pero si la denuncia se realiza mediante un dron o un radar, la administración dispone de entre 3 y 6 meses para comunicarla al infractor. Puede ocurrir que, en alguna ocasión, no sepamos con certeza si hemos cometido una infacción al volante. En estos casos ¿cómo se puede comprobar?

A través del Tablón Edictal Único se puede comprobar el estado de la multa

Las multas se publican en el Tablón Edictal Único del BOE, sin necesidad de esperar. Es necesario acceder a la plataforma desde la sede online de la DGT o el Boletín Oficial del Estado. Desde el momento en el que se publica la notificación en el Tablón Edictal Único, comienza a contar el plazo para pagar la infracción.

Si nos han puesto una multa y no estamos conformes con ella, podemos presentar alegaciones para recurrirla. Hay que tener en cuenta que este trámite debe realizarse antes de proceder al pago de la denuncia. La DGT permite presentar una alegación en el plazo de 20 días naturales siguientes a la notificación, que llega al domicilio particular mediante correo postal o en a través de la Dirección Electrónica Vial. La alegación la podemos llevar a cabo por Internet, a través de la aplicación web de la DGT. A través de la plataforma también se comunicará si el recurso es admisible o no.

Además, la Dirección Electrónica Vial se emplea como buzón electrónico a través del cual se pueden recibir todas las notificaciones y comunicaciones de Tráfico con la misma validez jurídica que en papel. Para poder utilizar este servicio, es necesario rellenar un formulario y depositarlo en una Jefatura de Tráfico, enviarlo por correo postal o través de una plataforma online. El servicio que ofrece la Dirección Electrónica Vial es totalmente gratuito.

Sanciones que conllevan pérdida de puntos

Entre las infracciones que conllevan la pérdida de puntos se encuentran superar la velocidad permitida reglamentaria, tasa de alcohol por encima de lo permitido, utilizar teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos mientras permanecemos al volante, no utilizar el cinturón de seguridad, circular en sentido contrario o no respetar la distancia de seguridad con el resto de vehículos.