Un coche se empotra contra un pesquero en Getaria

Varios paseantes han fotografiado el gran susto que se ha llevado hoy el dueño de un vehículo aparcado en el puerto de Getaria: al fallarle el freno de mano, el coche se ha empotrado contra un barco pesquero quedado totalmente destrozado.

A pesar de que no se encontraba en el interior del vehículo, el dueño del mismo ha vivido una situación muy tensa al no saber si el vehículo caería o no al mar, puesto que ha quedado tenido entre la acera y el barco.

Finalmente, una grúa se ha llevado el coche y se ha recuperado la normalidad en el puerto.