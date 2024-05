La clave para acertar en la elección de grado tras la Evau: "Si es así, al final encontrarás tu hueco"

En el último empujón de los alumnos de 2º de Bachillerato entra la EvAU, también conocida como EBAU, Selectividad o prueba de acceso a la universidad. En ella, los alumnos se juegan su acceso a la carrera que siempre han deseado estudiar o la que les gustaría hacer, ya que no siempre se acierta a la primera.

Las notas de corte de un año para otro cambian y a veces una décima puede ser lo que marque nuestro futuro. Sin embargo, Almudena López, vicerrectora de Estudiantes y profesora de Psicología de la URJC, cree que realmente la nota de corte "es determinante para el futuro vital", ya que explica que es importante estudiar algo que guste y que incluso apasione.

"Es verdad que a veces no hay que cerrarse a los futuros posibles, es decir, hay veces que uno está empeñado en que quiere estudiar ese grado y de repente no les da la nota y se hunde", añade. López explica que cuando ocurren estos casos, ella siempre les dice que "hay mucho más" de lo que los estudiantes imaginan y que no son conscientes por estar enfocados en un único objetivo.

¿Por qué hay fracaso en la elección de grados?

Según el estudio del Ministerio de Universidades realizado en 2022 sobre 'el Abandono de los Estudios de Grado en el Sistema Español', el abandono de los estudios de grado en universidades presenciales afecta al 13% de los estudiantes y más de la mitad lo hace después del primer año.

Entre los motivos de abandono de los estudiantes se encuentra:

El rendimiento académico del estudiante en el primer año .

. El precio de la matrícula .

. La edad de los y las estudiantes.

Su origen socioeconómico : cuanto más bajo es, mayor posibilidades de abandono

: cuanto más bajo es, mayor posibilidades de abandono Su origen académico : los de colegios públicos y concertados tienen mayor posibilidad de abandono que los de los colegios privados

: los de colegios públicos y concertados tienen mayor posibilidad de abandono que los de los colegios privados Según el grado cursado : quienes realizan un doble grado tienen más tendencia a abandonarlo

: quienes realizan un doble grado tienen más tendencia a abandonarlo El área de conocimiento : la rama de Artes y Humanidades tiene mayor tasa de abandono que la rama de Ciencias de la Salud

: la rama de Artes y Humanidades tiene mayor tasa de abandono que la rama de Ciencias de la Salud L a ubicación de la universidad

El tamaño del centro

Si la universidad es privada: frente a la pública, quienes tienen menor tasa de abandono.

López cuenta que el problema del fracaso de estos estudiantes se da, sobre todo, "cuando se estudia un grado y no se ha visto bien el itinerario que hay". En estos casos el estudiante y el curso se van descubriendo conforme el tiempo avanza, en vez de que el alumno lleve ventaja sobre lo que se estudia en el grado. Es entonces cuando el estudiante "empieza a flojear, a no poner toda la carne en el asador".

"Al final el factor determinante de trabajar en aquello para lo que has estudiado es: una buena elección y no rendirse en conseguir el mejor expediente de todos los posibles. Si es así, yo estoy convencida de que al final el estudiante va a encontrar su hueco en ese mercado", concluye la vicerrectora de la URJC.

¿Qué carreras universitarias 'garantizan' un futuro más estable?

Otro de los quebraderos de cabeza de los alumnos de bachillerato es la salida profesional que tendrá la carrera que han elegido. Hay quienes a pesar de no tener 'garantizado' un futuro estable, prefiere mantenerse a su vocación y gustos, mientras que otros miran más por su beneficio económico a largo plazo.

El decálogo de las carreras universitarias con más salidas profesionales del 2024, según la Universidad Alfonso X El Sabio son:

Administración de Empresas y Finanzas



Ingeniería Informática

Ingeniería Industrial



Comercio y Marketing

Psicología y Pedagogía

ADE y Derecho



Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial



Relaciones Laborales y RRHH



Odontología



Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

