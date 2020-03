Ciudadanos chinos reparten mascarillas gratis en el Metro de Madrid por el coronavirus

Los ciudadanos chinos, los primeros que decidieron autoprotegerse y aislarse por el coronavirus, viven ahora alarmado por la expansión del virus. En ciudades como Madrid hemos encontrado a alguno de ellos repartiendo mascarillas gratis a la entrada del Metro de Madrid, en el barrio de Usera.

Ademas, cada vez es más frecuente encontrar el cartel de "cerrado" en sus negocios y muchos de ellos están optando por coger vacaciones durante, al menos, 15 días y volver a su país. "Está más seguro allí" dicen.

Están en un entorno más seguro en China porque allí todos se aíslan y no entienden porque aquí se ha tardado tanto en tomar medidas. Aseguran que no es una gripe y que "no se puede tomar a la ligera".

En España ya hay más de 3.000 personas contagiadas y el número de muertos asciende a 84.