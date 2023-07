Cierran el restaurante 'de pesadilla' chino en Usera: insectos, escupitajos, comida en mal estado y empleados fumando

La Policía Municipal de Madrid cerró la semana pasada un local que parecía ser la pesadilla de cualquier hostelero. 'Barbacoa', un restaurante chino del barrio de Usera (Madrid), ha sido clausurado tras negarse a pasar las inspecciones de sanidad y presentar el establecimiento en condiciones de insalubridad por falta de higiene.

En el restaurante, ubicado en la calle Dolores Barranco del barrio madrileño de Usera, el personal fumaba y escupía dentro del local, la comida convivía con insectos y los clientes salían horrorizados tras vivir dicha experiencia gastronómica, tal y como ha recogido el diario 'El Mundo' y han manifestado las reseñas de los clientes del establecimiento.

Cerrado al tercer intento

En la mañana del martes pasado, la Policía Municipal acompañó al personal técnico del Departamento de Salud de la Junta Municipal de Distrito de Usera. Este inspeccionó el restaurante y decretó su cierre, tras dos intentos anteriores en vano, en los que los trabajadores del local les negaban el acceso.

"Mucha suciedad, alimentos en las cámaras a temperatura ambiente, mal etiquetado de los productos, plaga de insectos y cucarachas", han indicado fuentes de la Policía Municipal a 'GRAN MADRID' para explicar la realidad tras las puertas del establecimiento.

Según los agentes, el local almacenaba alimentos sin control sanitario, los empleados trabajaban en pésimas condiciones y no se guardaban las facturas sobre la procedencia de los alimentos.

Sus reseñas dejan entrever la pésima situación

Algunas de las reseñas que hay en internet indican las condiciones del restaurante: "No se entiende que no inspeccione el Ayuntamiento estos restaurantes, no cumplen ninguna normativa, sucio y horrible el servicio lleno de mercancía, la comida medio congelada", asegura un cliente.

Otro indica que "fuman y algún escupitajo por la gente del local". Además, varios usuarios coinciden en que los productos les han dado "diarrea".