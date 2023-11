Cientos de personas se concentran para revindicar la reapertura del tren Ruta de la Plata

Cientos de personas se han concentrado este sábado de forma simultánea en 16 ciudades del oeste de España para reivindicar la reapertura del tren de la Ruta de la Plata. Salamanca, Zamora, Plasencia o Astorga son algunas de ellas.

En la Plaza Mayor de la localidad leonesa, un centenar de personas se han unido. "Creo que ya es hora que todo el oeste español, tengamos un corredor atlántico para mover mercancías", explica José Luis Nieto, alcalde de Astorga.

La reapertura de este tramo ferroviario, que dejó de estar operativo en los años 80, supondría unir los puertos del norte, en Asturias con los del sur, en Andalucía. Beneficiaria no solo como medio de transporte sino como vía de desarrollo económico y social. Además, el transporte de mercancías sería más rápido y económico.

"Va a ser vital de cara a que no sigamos perdiendo población, que no haya más deslocalizaciones de empresas", cuenta Juan José Alonso, presidente de la Cámara de Comercio de Astorga. Además de fijar población y la gente joven "no tengamos que irnos".

Desde Astorga reclaman la conexión con Plasencia de 350 kilómetros. Está en marcha un estudio de viabilidad de este tramo. El resultado se espera en dos años, aunque desde la Plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata piden al Gobierno nacional que agilice los procesos para que los avances sean mayores y que haya tramos en funcionamiento antes del 2030.

"Estamos hablando de un ferrocarril convencional mixto entre viajeros y mercancías"

"León era la zona del noroeste, el nudo más importante ferroviario y ahora mismo estamos aislados", explica una de las ciudadanas de la provincia de León que ha acudido a la concentración. "Para nada es una infraestructura cara porque estamos hablando de un ferrocarril convencional mixto entre viajeros y mercancías. En torno a mil, mil doscientos millones de euros", dice Eduardo Tocino de la Plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata.

La fecha más próxima importante es el 14 de noviembre porque ahí es cuando se verá si se incorpora la línea Astorga - Plasencia o no a la red básica ampliada o "se margina" de la red global.

"No podemos aceptar el año 2050 para ver en funcionamiento el ferrocarril Ruta de la Plata, el futuro del oeste peninsular está en juego; nuestro límite es 2040 ara que toda la línea ferroviaria esté completada entre Plasencia y Astorga", ha señalado el portavoz de la plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata, José María Alonso, durante la lectura del manifiesto.

Zamora se ha adherido a la convocatoria organizada en otras quince ciudades del oeste español, entre las que se encuentran Gijón, Astorga, Cáceres, Sevilla, Cádiz o Huelva. "Un clamor de todo el oeste español", han asegurado desde la Asociación Ferroviaria Zamorana.