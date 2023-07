Un chico de 14 años hospitalizado tras morderle una víbora en Tendilla (Guadalajara)

Un chico de 14 años se encuentra hospitalizado en el Hospital de Guadalajara después de que una serpiente le mordiera en el municipio de Tendilla. Así lo notificó servicio 112 de Castilla-La Mancha. Urgencias recibió el aviso en torno a las 20:47 horas del jueves.

El joven informó que mientras iba en bicicleta por el campo, comenzó a sentirse mareado. No sabía que le estaba pasando ni a qué se debía esa sensación. Sin embargo, la única especie venenosa que puede habitar en esa zona es una víbora, según explican medios locales.

Traslado en UVI al hospital

Tras el aviso, el chico de 14 años fue trasladado en UVI al hospital. Este tipo de reptiles viven en zonas donde puedan calentar su cuerpo, en las zonas más serranas. No suelen ser más grandes de los 20 centímetros y es difícil detectarlas. Normalmente no suelen atacar si no se sienten amenazadas.

A lo largo de los últimos años, se ha demostrado que las víboras pueden saltar entre los árboles, nadar bajo el agua, formar un lazo con su cuerpo para escalar, desarrollar técnicas para esconderse del hombre, según detalla 'National Geographic'.

El chico ya ha sido dado de alta

Fuentes del SESCAM han confirmado a medios locales de Guadalajara que los sanitarios han curado la herida y el chico ha sido dado de alta ya que la serpiente que le mordió fue una víbora común.