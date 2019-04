Casi 2.000 menores son detenidos cada año por conducir sin carnet

El joven, acusado de matar a un guardia civil en Barbastro (Huesca), permanece internado en un centro de menores por orden judicial. Se enfrenta a una posible pena de 8 años de privación de libertad.

“La primera medida terapéutica es la sanción, saber que hay un límite que no se puede desbordar. Quien ha hecho eso tiene unas características terribles de saltarse las normas”, dice el psicólogo Javier Urra respecto al acusado de Barbastro.

Como ese joven, más de 1.800 menores son detenidos cada año por conducir un vehículo sin carnet. De ellos 224 habían superado los límites de velocidad y 35 circulaban bajo los efectos de drogas y alcohol.

“No se pueden dejar solas a las familias que muchas veces no tienen control sobre algún menor. Hay veces que parece que no pasa nada, que no hay ninguna responsabilidad”, señala Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados.

El 95% de estos memores al volante son varones. Junto al joven de Barbastro viajaba su pareja, también de 17 años, y otros dos menores, de 14 que han quedado bajo la tutela de sus padres.