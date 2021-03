Cartas y paquetes que llegan dos meses después, la odisea de los vecinos de Guadalix de la Sierra con Correos

Los vecinos de Guadalix de la Sierra están hartos de los retrasos en el servicio de Correos. Han pasado dos meses desde las Navidades, y es ahora cuando empiezan a recibir felicitaciones, postales y hasta regalos. La situación ha hastiado a los residentes de este pueblo de Madrid, que han optado por recoger firmas para pedir una solución cuanto antes.

"El otro día me llegó una felicitación navideña y tuve que contestar por Whatsapp", relata una vecina a Antena 3 Noticias. Otros habitantes de Guadalix de la Sierra prefieren tomarse la lentitud de las entregas con humor: "Hasta últimos de febrero no he recibido una carta de mi primo, yo no sé si se habrá 'trasconejao' o qué", cuenta una señora.

Pero la opinión en el pueblo es unánime: la correspondencia no llega y si llega, lo hace con mucho retraso. Tanto, que en más de una ocasión ha ralentizado la vida de los vecinos, incapaces de entregar documentos o acudir a citas administrativas porque no los reciben. "El servicio es claramente deficiente, es terrible lo que están sufriendo los vecinos", ha llegado a denunciar el alcalde de la localidad en declaraciones a EFE.

Correos asegura que el servicio es normal

Guadalix de la Sierra lleva así mucho tiempo, según sus habitantes. Sin embargo, Correos asegura que el servicio de reparto en el pueblo se está prestando con total normalidad.

Sin embargo, entre resignación y resignación, los vecinos de Guadalix de la Sierra muestran su comprensión. Creen que, a pesar de que Correos lo desmiente, el retraso puede deberse a una escasez de personal en la zona.

"Nos han comentado los propios trabajadores que existe falta de apoyo entre compañeros, causado, probablemente, por la excesiva carga de trabajo y la ineficiencia del regulador del centro", señalan en la petición creada en Change.org. De momento, la iniciativa lleva más de 300 firmas.