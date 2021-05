Calendario selectividad: Estas son las fechas de los exámenes en cada comunidad autónoma

Cuenta atrás para que los alumnos de segundo de Bachillerato se presenten a los exámenes de selectividad para acceder a la universidad. Las comunidades autónomas establecieron fecha para la celebración de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad 2021 (Ebau/Evau).

El examen estará, de nuevo, marcado por la pandemia del coronavirus, aunque no de la misma forma que el curso pasado. La selectividad 2021, siempre y cuando la pandemia no empeore, será presencial. Así lo ha confirmado el ministro de Universidades, Manuel Castells. "Depende de cómo vaya la variante india o la disciplina social", dijo la semana pasada. "La idea en este momento es que sea un curso presencial con las medidas de precaución sanitarias, que no van a desaparecer pronto".

De igual modo, el Ministerio de Educación y del Ministerio de Universidades quieren que las clases del año que viene dejen atrás la formación 'online', pero será en agosto, con la disponibilidad de datos más inmediatos, cuando se decida qué pasará en el curso 2021-2022.

La estructura de los exámenes de selectividad será similar a la de 2020. En lugar de elegir entre una opción A y una opción B de examen por cada materia, como se hace habitualmente, el alumnado podrá seleccionar las cuestiones que prefiera resolver de ambas opciones.

A continuación, te detallamos las fechas de la Ebau o Evau 2021 por cada comunidad autónoma así como la convocatoria extraordinaria de la prueba.

Fechas

Murcia: del 1 y al 3 de junio (convocatoria ordinaria).

del 1 y al 3 de junio (convocatoria ordinaria). Navarra y La Rioja: los días 2, 3 y 4 de junio (convocatoria ordinaria).

los días 2, 3 y 4 de junio (convocatoria ordinaria). Castilla-La Mancha y Cantabria: entre el 7 y el 9 de junio (convocatoria ordinaria).

entre el 7 y el 9 de junio (convocatoria ordinaria). Madrid: del 7 al 10 de junio (convocatoria ordinaria).

del 7 al 10 de junio (convocatoria ordinaria). Valencia, Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias País Vasco y Baleares: los días 8, 9 y 10 de junio (convocatoria ordinaria).

los días 8, 9 y 10 de junio (convocatoria ordinaria). Castilla y León: los días 9, 10 y 11 de junio (convocatoria ordinaria).

los días 9, 10 y 11 de junio (convocatoria ordinaria). Canarias: los días 9, 10, 11 y 12 de junio (convocatoria ordinaria).

los días 9, 10, 11 y 12 de junio (convocatoria ordinaria). Andalucía, Ceuta y Melilla: los días 15, 16 y 17 de junio (convocatoria ordinaria).

Convocatoria extraordinaria Evau en cada comunidad autónoma

En cuanto a la convocatoria extraordinaria de la EBAU 2021, la orden ministerial establece que las pruebas de acceso pueden celebrarse en julio o en septiembre, según lo que decida la Administración educativa competente.

En el caso de celebrarse tanto en el mes de julio como en septiembre, los exámenes de la EBAU 2021 tendrían que realizarse antes del día 16.

- Septiembre: Sólo Cataluña celebrará la EBAU extraordinaria en septiembre y lo hará los días 7, 8 y 9 de septiembre.

- Junio: Por su parte, 3 comunidades autónomas celebrarán la EBAU 2021 en junio, Navarra (los días 23, 24 y 25 de junio), Castilla-La Mancha (29 y 30 de junio y 1 de julio) y Murcia (30 de junio, 1 y 2 de julio).

- La mayoría de comunidades autónomas celebrará estos exámenes en la semana del 5 al 11 de julio. En los días 5, 6 y 7 se examinarán los estudiantes de Aragón, Cantabria y La Rioja, el 6, 7 y 8 lo harán los de la Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura, Asturias, País Vasco y Baleares, y el 7, 8 y 9 los de Castilla y León y Canarias. Los últimos serán Andalucía, Galicia, Ceuta y Melilla, que lo harán el 13, 14 y 15 de julio.

Se hará de forma presencial

La Evau 2021 será presencial de manera obligatoria. Sin embargo, los estudiantes contagiados de coronavirus o aquellos con síntomas no podrán realizar las pruebas.

Las ventanas de las aulas estarán abiertas para que haya ventilación cruzada y será obligatorio el uso de mascarillas y gel hidroalcohólico. Además, se deberá mantener la distancia de seguridad.