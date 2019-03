"Bretón hizo desaparecer a sus hijos y también quería hacer desaparecer a su madre"

Juani, una amiga de la familia de Ruth Ortiz, asegura que, los días después de la desaparición de los pequeños Ruth y José, José Bretón llamó a la madre de los niños hasta en dos ocaciones para reunirse con él y buscar juntos a sus hijos. "El objetivo de Bretón esos días era que Bretón se encontrara con él", asegura la mujer.



"Los niños han estado aquí cientos de veces en mi casa y he disfrutado mucho de ellos", comenta la mujer. Esta amiga de Ruth asegura que José Bretón llamó a Ruth en varias ocasiones después de declarar que los había perdido en el parque. En una de las llamadas le recriminó que no hubiera puesto carteles de búsqueda en el centro de Huelva y en la segunda llamada insta a la madre a reunirse con él: "Estos sabuesos me dejarán hoy tranquilo así que vente tú y vamos a buscar a los niños", le dijo Bretón a la madre según Juani. Sin embargo, Ruth nunca llegó a reunirse con su ex marido.

Esta amiga de la familia Ortiz considera que "igual que Bretón hizo desaparecer a sus hijos quería hacer lo mismo con la madre para no dejar una macha en su familia".

La semana pasada la propia Ruth Ortiz comunicaba a Juani la fatal noticia mediante un mensaje de texto:"Nos han confirmado lo peor respecto a mis hijos. Mañana salta la noticia", escribía Ruth a su amiga, quien insiste en que no le ha sorprendido que Bretón pudiera haber matado a sus hijos "porque siempre decía que quien se la hacía se la pagaba".