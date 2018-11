El padre de la joven detenida por el asesinato de una menor en Alcorcón es guardia civil y fue clave para su detención

La joven detenida en el pueblo toledano de Ventas de Retamosa por supuestamente matar a una menor de 17 años en Alcorcón (Madrid) pasará este miércoles a disposición judicial ante la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de la localidad, en funciones de guardia.

El padre de Rocío, la joven detenida, es guardia civil y fue pieza clave en su detención gracias a la colaboración que prestó.

La detenida no se presentó en dependencias policiales, pese a que desde primera hora del lunes había sospechas de que podía ser ella porque la familia de la víctima había advertido de amenazas, y finalmente, fueron los agentes de la Policía los que acudieron a detenerla.

De hecho, la detenida es la actual novia de la expareja de la víctima y, según han denunciado sus padres ya la había amenazado de muerte anteriormente, aunque no presentaron ninguna denuncia. "Voy a pagar a alguien para que te mate" o "te rajaré hasta matarte" son algunos de los mensajes de WhatsApp que la presunta asesina le había mandado a la víctima.

Daniela y Daniel, sus padres, han reconocido en una entrevista en Espejo Público que su hija les enseñó los mensajes de amenazas de la joven detenida, pero no actuaron porque la menor les dijo que "no pasaba nada, que ella lo controlaba". "El último mensaje era el que decía que iba a buscar el momento en que estuviera sola y la va a apuñalar, y que no va a fallar, que va a matarla", un mensaje con fecha del "13 de noviembre".

El caso está bajo secreto de sumario.