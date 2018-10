Atraca en Valencia el crucero más grande del mundo

Valencia recibe este domingo al crucero más grande del mundo. 'Symphony of the Seas' hace escala en Valencia y sus más de 4.000 pasajeros se darán une vuelta por la ciudad. Este impresionante Barco tiene 18 pisos y más de 300 metros de largo.

Debido a su tamaño solo puede atracar en 29 puertos del mediterráneo, y es que en este crucero todo es 'a lo grande': tiene 2.800 camarotes, 24 ascensores, tirolina de 17 plantas y hasta el tobogán más alto en alta mar. Pero eso no es todo, sus pasajeros pueden tomarse un cóctel en un bar biónico o comer en uno de sus 20 restaurantes.

Allí todo está pensado al milímetro, los que no pueden permitirse un camarote con vistas al mar pueden disfrutar de una ventana con realidad virtual que les muestra lo que estarían viendo desde fuera. El 'Symphony of the Seas' no deja indiferente a nadie y después de recorrerse todo el Mediterráneo se va a Florida donde tendrá su base los próximos 5 años.