El 'atasco' en las oficinas de Tráfico eterniza los trámites de los conductores: "Hace tres meses que pedí la cita"

No hay citas en las oficinas de Tráfico. Están colapsadas. Los conductores se quejan de las dificultades para hacer allí sus trámites. En Antena 3 Noticias hemos presenciado cómo no deja de llegar gente a la Jefatura de Tráfico de Madrid.

"Desde que vino la pandemia esto es un asco"

Araceli y Cristóbal han acudido allí desesperados: su hijo ha vuelto de Chile y necesita el carnet de conducir. Llevan un mes y medio intentando conseguir una cita "y no hay manera". "Se le caduca, él necesita el coche para ir a trabajar y qué hace. Vergonzoso no, indignante", nos cuenta muy enfadada. Su marido asegura que "desde que vino la pandemia esto es un asco".

"Me dan cita para enero"

Es un problema. Aunque muchas gestiones se pueden realizar por internet, hay gente que no sabe que solo se les permite hacerlas presencialmente, como canjear un carnet de conducir extranjero o pedir un permiso para transportar mercancías peligrosas. Es el caso de Juan, transportista. Por un problema es su carnet aparece como conductor nobel y no puede llevar camiones. Él mismo enseña en su móvil ante las cámaras de Antena 3 Noticias que "no hay citas disponibles". Y así lleva cuatro días, metiéndose una hora todos los días a intentar hacerse con una cita.

"He tenido que pedir el día libre para venir a dar de baja un coche que vendí hace tiempo"

Otra afectada, Micaela, ha tenido que venir desde Guadalajara a Madrid porque allí le daban cita para enero: "He tenido que pedir el día libre para venir a dar de baja un coche que vendí hace tiempo". Apenas hay citas y cuando se consigue una puede ser para dentro de mucho tiempo. "Pedí la cita hace tres meses", nos dice otra conductora.

La DGT reconoce que falta personal para atender en ventanilla y que es un problema generalizado en casi toda la Administración Pública.

El carnet de conducir, en el móvil

Algunos trámites podemos hacerlos por internet o en la aplicación 'mi DGT' para agilizar el proceso, tal y como nos explica Guillermo Areán, gerente informática de la DGT. "Puedes pedir un duplicado de tu permiso de conducción o circulación, pagar una sanción, pedir informes de vehículos... Para estos trámites ya no tienes que ir a jefatura". Sin embargo, algunos usuarios denuncian que a veces la página web da problemas. Nosotros hemos intentado pagar una multa y, efectivamente, se cuelga, no funciona.

Por cierto, sepan que cuando les pidan la documentación sepan que ya no hace falta el carnet de conducir 'físico', sino que podemos llevarlo en el móvil en formato digital. Basta con enseñar un código QR, el cual tiene la misma validez.