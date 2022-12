Una asociación que ayuda a drogodependientes, sin subvenciones por una deuda de 35 céntimos con Hacienda

La "ridícula" -así lo califican desde la asociación- cantidad de 0,35 euros de deuda a Hacienda deja fuera del programa de subvenciones públicas de la Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

La cantidad a la que la Asociación San Pablo de Ayuda a las Drogodependencias (ASPAD) era de 3.562.55 euros, destinado a la promoción, sensibilización y formación del voluntariado y para la gestión de centros de recursos para el voluntariado y las asociaciones. ASPAD fue creada por madres de consumidores de heroína (especialmente grave en los años 80 y 90), y opera desde hace 30 años en el barrio del polígono San Pablo de Sevilla. Todos sus integrantes están indignados.

Este sinsentido tiene su origen en un reintegro no resuelto por otra subvención recibida con anterioridad y que además no puede reclamar, ya que la asociación no aparecía en el requerimiento que el 29 de agosto publicó la Delegación de Inclusión Social. "Como no nos notificaron nada, se supone que no teníamos que reclamar nada", lamentan desde ASPAD.

Y la otra parte, en este caso la consejería aludida, se remiten únicamente la formalidad burocrática de la resolución: Acceso a la subvención denegado por aparecer "como titular de deudas de naturaleza tributaria", que "no se puede subsanar" por estar no estar "al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de pago de Agencia Tributaria".

No sabían de la existencia de la deuda

Desde ASAD aseguran que al no recibir notificación de esa deuda, era para ellos desconocida. Sus responsables registraron la solicitud en mayo, adjuntando documentación que acredita estar al corriente de los pagos. "Dimos el certificado de la Agencia Tributaria del estado, pero nos habían mirado la Agencia Tributaria Andaluza, ¡la primera vez en 30 años!", justifican.

Actualmente han conseguido saldar esa deuda para, al menos, poder acceder a las otras seis subvenciones solicitadas. Desde la organización lamentan las trabas burocráticas que tienen que sortean este tipo de entidades sin ánimo de lucro para conseguir fondos con el fin de ayudar a los que lo necesitan.