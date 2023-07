Así mató Joaquín Ferrándiz, el primer asesino en serie que sale de prisión en España, a sus víctimas

El asesino en serie Joaquín Ferrándiz está en libertad. Fue condenado a 69 años de prisión por asesinar a 5 mujeres e intentarlo con otras dos. Ha pasado entre rejas 25 años, el máximo que permitía la ley cuando fue juzgado. Entró en prisión con 35 años y la abandona con 60, lo ha hecho con gorra, gafas de sol y mascarilla para no dejar ver su rostro. Es el primer asesino en serie español que logra abandonar con vida la cárcel tras cumplir condena. Con la ley actual podría haber sido condenado a cadena permanente revisable. Abandona una cárcel, en Ciudad Real, que Ferrándiz ha compartido con los mayores criminales de nuestro país.

No volverá a Castellón

En el mismo centro penitenciario se encuentra José Bretón, condenado a 40 años por asesinar a sus dos hijos. También Miguel Carcaño, que cumple una pena de 21 años por el asesinato de Marta del Castillo. Es también la cárcel de alta seguridad en la que cumplen condena por asesinato Tony King, Sergio Morate, Santiago del Valle o el pederasta de Ciudad Lineal. Todos estos criminales se encuentran en esa prisión pero en España hay más asesinos en serie como Ferrándiz.

Alfredo Galán, el asesino de la baraja, ex militar qua disparó a 6 personas al azar en Madrid. Después dejaba naipes de la baraja española en las escenas de los crímenes. En 2005 fue juzgado y condenado a 142 años de prisión. Joan Vila Dilmé, conocido como el Celador de Olot o el Ángel de la muerte. Asesinó a 11 ancianos, pacientes a los que suministraba sobredosis de sedantes o incluso obligó a tomar lejía. Declaró que lo hizo por compasión. Francisco García Escalero conocido como el Matamendigos asesinó a 11 indigentes. Murió por causas naturales en un hospital psiquiátrico. José Antonio Rodríguez Vega apodado como el Mataviejas, violó y sofocó a 16 ancianas que le recordaban a su madre. Condenado a 440 años de prisión fue asesinado por otros dos reos.

Teme volver a cometer un crimen

Hoy ha salido de prisión el primer asesino en serie español que ha cumplido condena, Joaquín Ferrándiz tras pasar en la cárcel 25 años por haber matado a 5 mujeres: Sonia, Mercedes, Natalia, Francisca y Amalia Sandra, todas ellas veinteañeras. Con 35 años Ferrándiz llevaba una vida aparentemente normal, pero cuando llegaba el fin de semana recorría las calles de Castellón en busca de víctimas. Su modus operandi era siempre el mismo aunque con la primera víctima fue con la única que mantuvo relaciones sexuales. Después a todas ellas las estrangulaba y se deshacía de los cuerpos. La policía lo detiene en 1998, pero anteriormente ya había conocido la cárcel por una violación. En el año 2000 es condenado a 69 años de prisión, pero sólo ha cumplido 25, el máximo que podía estar entre rejas por las leyes con las que fue juzgado.

En una entrevista que le realizó la criminóloga y abogada Carmen Balfagón, Ferrándiz asegura que a él no se le ha estudiado en prisión, que él no sabe por qué ha cometido esos crímenes y que su mayor miedo es, dice textualmente, volver a delinquir cuando salga. Legalmente NO se le puede realizar un seguimiento porque ha cumplido su condena, y al salir de prisión ha dicho que a Castellón no volverá por respeto a las víctimas. Asegura que quiere marcharse fuera de España para no ser reconocido, y las familias de las víctimas temen que Ferrándiz vuelve a cometer otro crimen.