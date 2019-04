Las madres de unos jóvenes exculpados por una falsa violación estudian tomar acciones legales contra la denunciante

El objetivo de María Antonia y Raquel, es limpiar el nombre de sus hijos. Ellas y sus familias llevan seis meses viviendo una pesadilla que les está hundiendo a nivel personal y psicológico.

Los acusados, que tienen 16,20 y 22 años, han sufridos agresiones e insultos por la calle afirma uno de ellos: "Mamá, la gente me mira y me vacila, y no tengo los amigos que tenía antes".

Una vez concluida la investigación y a la vista de las investigaciones policiales los jueces han decidido el sobreseimiento provisional del caso. Según cuenta una de las madre, a la niña se le hicieron pruebas y descubrieron que era virgen.

Lo mismo ocurrió con las amenazas recibidas a través de Instagram. La niña acabó reconociendo que las escribió ella. Incluso utilizó una foto de uno de los acusados para hacerse parar por él.

Llenas de rabia e impotencia, las madres quieren ahora recurrir a la justicia, ya que una falsa acusación puede dar lugar a condenas de cárcel y a indemnizaciones.