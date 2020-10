Aragón comienza este jueves un confinamiento perimetral por el coronavirus en sus tres provincias: Zaragoza, Teruel y Huesca.

Las autoridades han instalado 36 controles policiales en las vías de entrada y salida de Zaragoza en su primer día de confinamiento perimetral desde este jueves. De momento no se han puesto sanciones pero no han permitido la entrada o salida de las personas que no tuvieran un salvoconducto para dicha movilidad.

Las tres provincias de la comunidad de Aragón han sido confinadas perimetralmente para hacer frente a la incidencia del coronavirus. Dichas restricciones durarán 14 días.

La presión en los hospitales de la región han aumentado y, por ello, la consejería de Sanidad de la comunidad ha preparado 25 camas más por si fuera necesario para pacientes con coronavirus. En las últimas 24 horas se ha notificado más de un millar de personas contagiadas en la comunidad. Ha registrado 1.028 nuevos casos de los cuales Zaragoza suma 662 nuevos casos de coronavirus, Huesca, 238, y Teruel, 168.

Aragón ya suma 45.479 contagiados de coronavirus desde el comienzo de la pandemia y 1.543 fallecidos por la covid-19.

Sanidad recomienda a las zonas con más casos de coronavirus que los ciudadanos no salgan más que para lo necesario y piden cerrar los establecimientos a las 10 de la noche. Mientras que otras comunidades ya proponen a Sanidad la opción de un toque de queda para controlar la pandemia de la covid-19.