Angelina Torres tiene 111 años y ya es la persona más longeva de España: "Estoy contenta, me encuentro fenomenal"

"Estoy bien, estoy contenta, me encuentro fenomenal", así nos ha recibido Angelina Torres. Sentada tranquila en su sillón y con una sonrisa. "Gracias por venir" repetía sin parar, lejos de mostrarse abrumada o cansada, estaba agradecida por la compañía y la curiosidad que despierta su persona convertida ya, en personalidad de España.

"Ser buena persona, ayudar a los demás, mostrar siempre disponibilidad y agradecimiento", ese es el consejo que Angelina nos da para ser feliz. Cree que eso la ha ayudado a vivir tanto y a sentirse mejor. Todo su vecindario la conocía porque siempre se prestaba para acompañar a los mayores, ayudar a los vecinos y hacer favores. De hecho, mandó un mensaje para los más jóvenes "respetad a los mayores", una lucha que cree, se tiene que defender, porque muchas veces necesitan un respeto que ha dejado de llegarles.

Conocida como la 'súperabuela'

Esta conocida ya, como 'superabuela' nació en 1913. Ha vivido tal cantidad de sucesos que es incapaz de enumerar. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, Dictadura de Primo de Rivera, Segunda República Española, Guerra Civil (de la que nos habla con valentía "yo nací en Bellvís pero para la guerra ya vivía en Barcelona, no teníamos prácticamente para comer y éramos 7 hijos, así que yo cogía una maleta, me iba a la estación de Francia y llegaba hasta mi pueblo, donde conocía a los payeses, que me llenaban la maleta de comida y me volvía, era muy decidida"), Dictadura de Francisco Franco, su muerte y la Transición a la Democracia, La Caída del Muro de Berlín, Olimpiadas de Barcelona y un largo etcétera de acontecimientos y llegando hasta la pandemia del COVID, donde viviendo con su hija, su nieta y su bisnieto en la misma casa, todos ellos se infectaron dos veces y ella ninguna.

Su secreto, un vaso de agua con limón y azúcar

Tomar cada mañana al levantarse un vaso de agua con limón y azúcar, puede, dice ella, que haya colaborado en su longevidad, ya que además, de momento, no toma ningún tipo de medicación.

"Corbareta" responde con orgullo cuando le preguntamos si ha trabajado, y nos desea que nunca nos falte trabajo. Tampoco la diversión y el disfrute, de hecho ella, a su edad, los domingos sigue saliendo con su hija a tomar el vermut, baila con su bisnieto y toma cada tarde, un poco de helado

