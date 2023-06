Ana Obregón, emocionada en la presentación del libro de Aless: "No pudo acabarlo por culpa del maldito cáncer"

Ana Obregón, asegura estar "muy emocionada" en la rueda de prensa ante los medios de comunicación para presentar el libro que comenzó a escribir su hijo, Aless Lequio y que ella acabó y publicó. Uno de los deseos de Aless antes de morir. "Está escrita con el corazón mutilado, con tinta roja de sangre".

"Le oía teclear en las noches", asegura Obregón, quién una noche, le preguntó qué estaba haciendo a esas horas: "Mamá, estoy escribiendo un libro y lo que quiero es que cuando lo finalice es donar todo a la investigación del cáncer, porque la investigación es lo único que salva vidas". Su hijo Aless se negó a dejarle a Ana leer lo que llevaba escrito y solo le desveló el título que tendría: 'El chico de las musarañas' porque así era como Ana García Obregón llama a su hijo cuando era pequeño, revela la propia bióloga.

La madre, que ha acudido a la cita con los medios para presentar su libro, ha anunciado que ha cumplido los tres deseos de su hijo Aless: tener una hija, escribir un libro y crear una fundación con su nombre.

"El libro es una lección de vida"

Dos años más tarde, cuenta que consiguió "reunir las fuerzas" para acceder al ordenador donde estaba el libro y que lo leyó "muy emocionada por ver el talento que tenía para escribir; era uno de sus sueños ser escritor".

"Mi hijo no pudo finalizar el libro por culpa del maldito cáncer"

"Mi hijo no pudo finalizar este libro por culpa del maldito cáncer. Sabía que eso estaba ahí en su ordenador, sabía que su deseo era publicarlo, no sabía ni cuanto había escrito, ni cuantos capítulos ni nada".

La novela, 'El chico de las musarañas', -así le decía su madre cuando era pequeño- llegó a las librerías el 19 de abril. El hijo de Ana Obregón empezó a escribir las páginas cuando le diagnosticaron cáncer y es un relato "sincero, ácido, irónico, vibrante, con un sentido del humor único, que no pudo terminar".

"Es un homenaje a mi hijo y a todos los valientes que con coraje luchan por vivir", añade. Además, asegura que está siendo "un éxito brutal": "Mi hijo estará feliz, ojalá en esta rueda de prensa estuviera sentado aquí".

Ana Obregón lanza un mensaje a favor de la salud mental

Uno de los momentos más duros que ha vivido Obregón es el fallecimiento de su hijo de Aless, que se sometió a varios tratamientos de quimioterapia, pero finalmente falleció. Un duelo que ha tenido que atravesar y en el que pensó en quitarse la vida.

"El suicidio es una cobardía y no se puede ser cobarde en esta vida"

"Lo tenía planeado cuando ya me dijeron que no había nada que hacer", asegura. Durante su intervención ha querido lanzar un mensaje para visibilizar la salud mental. "El suicidio es una cobardía y no se puede ser cobarde en esta vida; todas la personas que piensen eso que lean el libro y que vean que al final siempre hay un rayito de luz y que entra por algún lado", una declaración que ha arrancado los aplausos de los allí presentes en la presentación del libro.

Obregón descarta tener más nietos

El deseo de Aless Lequio era tener "cinco hijos", tal y como afirma la madre. "No voy a tener más", dice después de tener a Ana Sandra. "Le digo todos los días que su papá está en el cielo y que es una niña muy deseada".

Lejos de las acusaciones y críticas vertidas sobre ella, cuenta que está feliz y que lo único que le "importa" es "el milagro de abrazar un trocito de cielo cada segundo de mi vida, eso es lo único que me importa".

La presentación del libro se produce después de que volviera de Estados Unidos con la pequeña Ana Sandra. Dos meses y 11 días después del nacimiento de Ana Sandra Lequio en Miami, Ana Obregón ha regresado a España con su nieta, el deseo de su hijo antes de fallecer. "Estoy muy emocionada, he vuelto a vivir", dice Obregón.