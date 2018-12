Amaia Romero lanza 'Un nuevo lugar', su primer single en solitario

Hasta ahora no se conocía ninguno de los temas del proyecto personal en el que había estado volcada la flamante ganadora de OT 2017, Amaia Romero. La pamplonesa sí que había participado en colaboraciones lanzadas en los últimos días, como 'Perdona (Ahora sí que sí)', con el grupo de rock alternativo Carolina Durante, o 'Et vull veure' con su excompañero Alfred García.

Sencillo, delicado y con un estilo minimalista de apenas 1 minuto y 40 de duración. El single “Un nuevo lugar” hace bandera a la dulzura de la voz de Amaia Romero acompañada únicamente por el relajante sonido de un ukelele. Las reacciones en redes no se han hecho esperar. El desconcierto es la emoción más sonada, ya que los fans no saben si el tema se trata solo de una introducción de su nuevo álbum o sí lo ha presentado como un single al uso. Pero, el talento de Amaia Romero no se ha puesto en duda en ningún momento.

Era la propia Amaia la que lo anunciaba en sus redes sociales, en las que acomula más de 900.000 seguidores.