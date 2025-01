Alquila un apartamento por 150 euros la noche en Tenerife y venía con "inquilinos extra": una plaga de cucarachas

Conseguir un apartamento de nuestro agrado para pasar unas buenas vacaciones y desconectar requiere, muchas veces, de una búsqueda extensa en las páginas de alquiler. Y ya sabemos, que en varias ocasiones, las imágenes que se ofrecen no siempre coinciden con la realidad. De ahí, que aparezcan sorpresas inesperadas.

Y eso es lo que más o menos le ha pasado a una conocida tiktoker que llegó a Tenerife buscando un remanso de paz o diversión, según se mire. La usuaria de TikTok Madam_Eva_Home, que cuenta con más de 4.000 seguidores y 1,1 millones de likes, compartió el pasado fin de semana, la desagradable sorpresa que se llevó cuando entre en lo que esperaba fuese su particular refugio para disfrutar de su estancia en Tenerife. Había alquilado un apartamento por 150 euros la noche. Lo que no se esperaba es lo que se iba a encontrar nada más abrir la puerta.

El vídeo se ha vuelto viral

La escena se ha hecho viral: una plaga de cucarachas campando a sus anchas a lo largo y ancho de todo el apartamento, como si ellas fueran las propietarias y Madam Eva la inquilina que está solicitando quedarse.

La tiktoker ha grabado todos los rincones donde había cucarachas: por las paredes del piso, por las puertas, detrás de los sillones, en la encimera de la cocina... En el vídeo, que dura algo más de 30 segundos, sólo se ven cucarachas por todos lados. Incluso, en el interior de los cajones de la cocina. Además, de estos insectos que despiertan bastante rechazo, también se aprecia cómo el apartamento no reúne las condiciones higiénicas y de limpieza que debería de tener. Cucarachas vivas, que caminan por todos los lados, y también cucarachas muertas, de todos los tamaños.

El vídeo que se ha hecho viral en redes va acompañado del título "You rented an apartment for €150 a night in Tenerife".

Lo que no explica Madam Eva es qué es lo que hizo finalmente, si salió corriendo del piso o decidió quedarse. Si llamó al propietario para exigirle explicaciones o reclamarle la devolución del dinero o, si por el contrario, decidió sacudir las cucarachas y quedarse en el apartamento para seguir disfrutando de su estancia en la isla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com