Alertan sobre el "riesgo extremo" para mujeres sin hogar víctimas de violencia machista tras la DANA

Médicos del Mundo Comunitat Valenciana ha advertido sobre la situación de "riesgo extremo" que enfrentan las mujeres sin hogar, víctimas de violencia de género, en las áreas más afectadas por la DANA en Valencia. Según la organización, la falta de transporte y de recursos específicos en estas localidades ha intensificado su vulnerabilidad, aislándolas y exponiéndolas aún más a sus agresores.

La ONG, en un comunicado emitido este lunes coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha señalado que la interrupción o insuficiencia de servicios de transporte público en municipios afectados dificulta el acceso de estas mujeres a medidas de protección en la ciudad de Valencia o en otras localidades cercanas. Esta situación, según Médicos del Mundo, les impide escapar de sus agresores y encontrar entornos seguros.

Encerradas con sus agresores

Los efectos de la DANA han provocado que muchas mujeres atendidas por la ONG permanezcan "literalmente encerradas 24 horas con sus maltratadores". Esto es debido a las dificultades para acceder a espacios seguros, como el grupo de apoyo psicosocial para mujeres sin hogar de Médicos del Mundo.

Aunque las profesionales de la ONG mantienen un seguimiento telefónico con las afectadas, Sixto señala que la falta de transporte complica enormemente la situación. "Los trenes de cercanías y el metro no funcionan, los autobuses van saturados y llegan con retrasos. Además, frente a sus agresores, no pueden desahogarse ni relatar su verdadera situación", explica.

Falta de recursos

Desde Médicos del Mundo exigen la creación de recursos habitacionales exclusivos para mujeres en situación de sinhogarismo y violencia de género. Estas mujeres suelen presentar problemas de salud mental y/o adicciones, condiciones que requieren una atención especializada.

Según la ONG, los recursos existentes en Valencia son mixtos o están diseñados para personas sin hogar en general, lo que no garantiza la seguridad para las mujeres. Sixto denuncia que "no tiene sentido que se les saque de una situación de violencia para incluirlas en centros mixtos". Actualmente, Valencia cuenta con un albergue exclusivo para hombres, pero no dispone de una instalación específica para mujeres, lo que, según la organización, las deja "en tierra de nadie" y las expone a un mayor desamparo frente a la violencia machista.

