El alcalde de Málaga defiende "sacrificar" la movilidad de españoles para "garantizar" la seguridad de los turistas

Francisco De la Torre, alcalde de Málaga, se ha visto envuelto en una polémica por sus palabras. El regidor ha declarado que no está de acuerdo con la advertencia de la Comisión Europea a nuestro país sobre las restricciones de viajes.

A su juicio, los ciudadanos españoles "estamos sacrificando nuestra movilidad para garantizar un espacio más seguro para aquellos que vienen de fuera y dinamizan la economía". Ha insistido en que "no me parece incoherente; aparentemente lo es, pero no lo es" y ha recalcado que en su opinión, "hay una relación causa-efecto y coincide, además, con lo que hacen otros países. En esto, no estoy de acuerdo con la UE, con lo que han dicho".

Esta fue la respuesta de De la Torre al ser preguntado por las advertencias en viajes de Europa hacia España. Ha añadido que el apoya siempre a la UE y que es "leal" a la organización , donde también califica que "la UE, que es de las cosas positivas que han pasado en el siglo XX".

"En otros países ocurre igual, salen a otros países y nos viene fenomenal que puedan venir a zonas turísticas nuestras, etcétera, pero dentro ponen restricciones de movilidad, lo hace Alemania, lo hace Francia, pero vienen aquí". Con esas palabras ha acreditado su desacuerdo y ha añadido que "nosotros lo que estamos es recibiendo a los que vienen con sus certificados de poder viajar, de estar en condiciones, y dinamizan la economía nuestra" "si dentro de España se plantean restricciones por la autoridad sanitaria, porque lo consideran oportuno, porque los números en cuanto a incidencias lo aconsejan estamos ofreciendo un espacio más seguro a esos países".

El alcalde ha justificado también la llegada de turistas debido a que "también vienen por ello, porque nuestros números hoy en incidencias son mejores que los de Alemania y los de Francia, por hablar de estos destinos concretos que están en la memoria de todos".

La dura crítica de Teresa Rodríguez

Una de las más críticas con el alcalde ha sido Teresa Rodríguez, la líder de Anticapitalistas Andalucía y diputada autonómica no adscrita. "Invitamos al señor Francisco de la Torre que se presente a las elecciones en París, en Londres o en Berlín después de las declaraciones que ha hecho porque demuestra tener poco interés por el bienestar de los ciudadanos de Málaga", ha dicho.

Turistas sí, nacionales no

Los españoles y las españolas tendrán que respetar fuertes restricciones de movilidad durante toda la Semana Santa. No podrán desplazarse a otra Comunidad Autónoma sin una clara justificación, mientras observan cómo numerosos aviones llegan de ciudades europeas con mayor incidencia como París o Milán. Por ello, las palabras de de La Torre han sido criticadas y han creado indignación entre los usuarios españoles en las redes sociales.