Albert Palacios, portavoz de USPAC, tras los incidentes en la Mercè: "No hay autoridad y la gente se aprovecha"

Los Mossos d'Esquadra investigan una serie de apuñalamientos este fin de semana en mitad de las fiestas de la Mercè. De momento hay seis personas heridas, dos de ellas de gravedad y el número de detenidos se eleva ya a 19 en distintos puntos de la ciudad.

El comisionado de cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha explicado en rueda de prensa este domingo que en el barrio del Poblenou una "presunta banda de personas hicieron un recorrido por diversas calles, donde apuñalaron seis personas con distintos grados de afectación". Según él, es un "acto de vandalismo ciudadano" y ha apuntado que no puede precisar si se ha cometido con algún tipo de dialéctica porque lo desconoce.

Antena 3 Noticias ha hablado con Albert Palacios, portavoz del sindicato de Mossos USPAC, que ha rechazado que los actos vandálicos no tengan nada que ver con las fiestas de la Mercè. En ese sentido, el portavoz ha señalado que siempre son grupos que van a distintos tipos de Barcelona para buscar conflicto. "Si ellos creen que no tiene nada que ver con las fiestas porque suceden en barrios que están alejados, nosotros discrepamos. Es el tercer año que hay disturbios, que hay robos con violencia. No se puede permitir", ha señalado.

En este sentido, Palacios ha asegurado que les da "miedo" que en cada fiesta haya "incidentes, robos con violencia, violaciones y apuñalamientos" y que no haya nadie en prisión. Según Palacios, estos agresores tienen "total impunidad" ya que los efectivos policiales son "mínimos". "La autoridad no existe en la calle, ellos lo saben y se aprovechan de ello", ha aseverado Palacios.

"La Policía tenemos segundos para decidir qué hacer, mientras los políticos tienen días en su sillón para ver qué ha pasado. La Policía se puede equivocar, pero si no tenemos el respaldo de las administraciones públicas no podemos trabajar mejor", ha añadido.

Asistencia a las fiestas

Unas 40.000 personas se han reunido en el escenario de la calle Menéndez y Pelayo, en el distrito de Les Corts, mientras que 25.000 han asistido a los conciertos en la playa del Bogatell y 18.000, a los del Moll de la Fusta, según fuentes municipales. Desde el consistorio han apuntado que esta segunda noche ha sido la "más intensa" en cuanto a asistencia a las programaciones culturales. En relación a la movilidad, se realizaron 1,6 millones de desplazamientos en transporte público, una cifra que supone un incremento del 27% respecto al mismo día de 2019.