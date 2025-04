Agustín Domínguez, portavoz de JUCIL denuncia la falta de medios frente al narcotráfico: "Recibimos amenazas"

Las narcolanchas ya no se esconden, se pueden ver navegando con descaro a plena luz o repostando combustible en alta mar a cualquier hora del día, ante la impotencia de la Guardia Civil que sigue reclamando más medios para poder hacer frente a esta ruta de entrada de la droga en nuestro país.

Aseguran que ya no sólo entra hachís sino que los delincuentes cada vez utilizan más estas rutas para introducir cocaína a España. Hoy conseguimos hablar con Agustín Domínguez, portavoz de JUCIL y guardia civil de la comandancia de Cádiz en Chiclana quien quiere denunciar esta situación que les está tocando vivir y afirma: "sólo tenemos dos lanchas desde Zahara de los Atunes hasta Sevilla, no podemos hacer frente a todas las narcolanchas que intentan entrar".

Pocos medios para luchar contra el narcotráfico

Una de las principales denuncias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tiene que ver con que no pueden frenar esta actividad. Agustín, portavoz de JUCIL lo destaca en varias ocasiones: "no es la primera vez que se piden más medios para poder luchar contra ellos, llevamos exigiendo drones para combatir con el narco mucho tiempo, no tenemos personal".

Además, afirma que ellos consiguen ver perfectamente al narcotraficante y a la patera pero lo que quieren es cogerles y si no hay personal en tierra no pueden hacerlo no les sirve de nada. Por eso necesitan a más personas en los cuerpos de seguridad de Andalucía pero también exigen más vehículos y equipos de drones.

La Guardia Civil recibe amenazas

La situación actual que vive la Guardia Civil en esta zona les lleva a sufrir episodios de intimidación y amenazas. Agustín nos afirma que ellos pasan miedo y nos cuenta su último susto: "recibimos amenazas porque al final es un pueblo pequeño y nos conocen. De hecho, en el cumple de mi hijo llegaron 2 magrebís y me tomaron una foto para intimidarme..." Y al parecer esto es tan sólo el principio, "la ruta del Guadalquivir ahora mismo esta cobrando una fuerza... Es una ruta para ello, saben que no hay medios suficientes para protegerla. Por eso desde JUCIL pedimos que se cree un servicio marítimo de seguridad en Sevilla. Se meten por todos los lados".

Las pocas narcolanchas incautadas se guardan en depósitos vigilados, pero no están seguras porque los narcos intentan llevarse lo que pueden. La Guardia Civil para poder combatir contra ellos les quitan los motores pero aún así no pueden hacerles frente.

