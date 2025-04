El número 01232: el cupón más buscado en Cádiz al coincidir con la hora del apagón eléctrico en España

No podía ser otra ciudad. Cádiz es una de las urbes con más gracejo en todo el país, y donde lo malo lo saben convertir en algo bueno. Y eso se nota hasta en la suerte. El reciente apagón eléctrico que afectó a gran parte de España y Portugal el pasado 28 de abril ha dejado una huella no solo en la infraestructura energética, sino también en la cultura popular y las supersticiones locales. En la capital de la tacita de plata, este evento ha generado un fenómeno curioso: la creciente demanda del cupón de la ONCE con el número 01232.

El apagón se produjo exactamente a las 12:32 horas del mediodía, momento en que millones de personas se quedaron sin suministro eléctrico. Este horario ha quedado grabado en la memoria colectiva, especialmente en Cádiz, donde muchos ciudadanos han comenzado a buscar el número 01232 en los puntos de venta de la ONCE. La elección de este número no es casual; representa la hora exacta en que ocurrió el apagón, convirtiéndose en un símbolo de aquel día.

Superstición y esperanza

La búsqueda del número 01232 refleja una mezcla de superstición y esperanza. Para muchos gaditanos, adquirir este cupón es una forma de transformar una experiencia negativa en una oportunidad de suerte. Esta tendencia no es nueva; en ocasiones anteriores, eventos significativos han influido en la elección de números de lotería. Sin embargo, la rapidez con la que el 01232 se ha popularizado destaca la fuerte conexión emocional que los ciudadanos sienten con este número en particular.

El interés por el número 01232 en Cádiz tras el apagón eléctrico es un ejemplo de cómo los eventos cotidianos pueden influir en las tradiciones y creencias populares. Más allá de la superstición, esta tendencia refleja el deseo de las personas de encontrar significado y esperanza en medio de las dificultades. Ya sea por fe, costumbre o simple curiosidad, el 01232 se ha convertido en un símbolo de resiliencia y optimismo para muchos gaditanos.

Impacto en la venta de cupones

Los vendedores de la ONCE en Cádiz han notado un aumento significativo en la demanda del número 01232. Muchos clientes lo solicitan específicamente, y en algunos casos, se han agotado las existencias de este número en ciertos puntos de venta. Este fenómeno ha generado una especie de "fiebre" por el 01232, convirtiéndolo en uno de los cupones más buscados en la región.

Este fenómeno también pone de manifiesto cómo la cultura local y los acontecimientos nacionales pueden entrelazarse, dando lugar a nuevas tradiciones y comportamientos colectivos. Sin ir más lejos, algo parecido ocurrió también con la Dana, donde el número 29 (29104, pero también el 30140) era uno de los más solicitados en la Lotería de Navidad.

