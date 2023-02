La AEMET informa de cuáles son los métodos fiables para conocer la predicción de fenómenos como las cabañuelas

Tras Filomena, han aumentado "las informaciones y titulares alarmistas" explica la AEMET, "además del uso de falsas predicciones basadas en pseudociencias". Ante ello, la Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado una serie de mensajes a través de Twitter en los que explica cuáles son realmente los métodos fiables para predecir los diferentes fenómenos, como por ejemplo las cabañuelas. "En #AEMETdivulgacion hablamos del complejo proceso científico y técnico en que se basa el método de elaboración de la predicción moderna del tiempo. Nada tiene que ver con otros métodos, que pueden tener su arraigo e interés cultural, pero que carecen de base científica" comienzan diciendo.

Desde la AEMET consideran que el fenómeno de Filomena ha supuesto la puerta de entrada para las "informaciones y titulares alarmistas" que "han aumentado, además del uso de falsas predicciones basadas en pseudociencia". Por ello, en su publicación en la red social hablan "del riesgo que puede suponer para la población y las incertidumbres en predicción". Comentamos algunos de estos riesgos a continuación.

Por un lado, la AEMET explica que este tipo de noticias lo que hacen es que "desprestigian a los meteorólogos y a los que se dedican a la información meteorológica. No hay tampoco registros de una predicción de Filomena basada en las cabañuelas, pero aún así siguen dando la historia por cierta".

La AEMET no "alerta"

Es común ver titulares en los que supuestamente la AEMET 'alerta' o 'preocupa', sin embargo aseguran que "la AEMET no 'alerta', no 'hace temblar de miedo' o no 'muestra su preocupación', como dicen ciertos titulares. AEMET emite avisos por riesgos meteorológicos, en base a predicciones e informes. Las alertas la emiten otras autoridades como Protección Civil en base a esto" explican.

En cuanto al método de estudio de la atmósfera, explican que "la única manera de estudiar la atmósfera de manera correcta es mediante la ciencia. Ya la física más básica nos dice que es un fluido y su movimiento presenta unas ecuaciones que no tienen solución, las ecuaciones de Navier Stokes", a lo que añaden que "la atmósfera, además, es un sistema caótico, lo que significa que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales hacen que la evolución prevista sea muy diferente, por eso las ecuaciones no son lineales".