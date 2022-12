El acoso diario al que se enfrentan las sexólogas: "Hay gente que me llama mientras se está masturbando"

El problema es generalizado entre las mujeres y no cesa desde hace años. Las sexólogas son el centro de las fantasías sexuales de muchos hombres que las cosifican y las acosan con llamadas y mensajes. Las encuentran por redes sociales o internet, y a partir de ahí crean sus fantasías.

Ana Lombardía es psicóloga y sexóloga, lo vive cada día. "Cuando empecé a dedicarme a esto me provocaba un sofocón, estaba echa polvo el resto del día. Desgraciadamente, ya me he acostumbrado", nos cuenta. Se ha convertido en parte de su rutina, mensajes agresivos e incómodos, que dice ser muy violentos. "¿Cuánto cobras? Quiero sexo contigo", "Me gustaría proponerte una cosa, te ofrezco 6.000 euros", son solo algunos de los ejemplos que nos muestra.

En algunos casos los mensajes hablan de violación, como le ha pasado a Ruth González, sexóloga y psicoterapeuta. Nos cuenta que se mantiene en alerta constantemente, "me decían que me iban a violar, que tenían mi dirección". Ella lo denunció hace años, dice ser la única solución que veía posible. En su día a día, incluso en medio de las terapias, recibe llamadas sexuales. Cuenta que sin conocerle hay gente que le llama mientras se masturba, "escuchas como se está masturbando y te pide cita, cuando le pasas con un sexólogo hombre, cuelga".

Advierten que este problema en su profesión afecta en su mayoría a las mujeres. "Me atrevería a decir que son hombres en el 100% de los casos", afirma Ana. Ambas hablan de la importancia de la educación sexual para que esto deje de pasar. No se trata de defenderse, si no de enseñar para que esto acabe. Se dedican a ayudar a la gente, pero con esto su profesión se convierte en un acoso continuado que no cesa y con el que tienen que vivir.