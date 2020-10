Abuelos de España avisan de que se "juegan la vida" cuidando de sus nietos en cuarentena

El presidente de la Asociación de Abuelos y Abuelas de España, Francisco Muñoz, ha denunciado que todos ellos se están "jugando la vida" al cuidar de sus nietos en plena pandemia del coronavirus. Asegura que cuando confinan la clase de un niño por un positivo se tienen que quedar con sus abuelos porque sus padres no pueden dejar su trabajo para atenderlos.

"Deberían preguntarse: ¿Qué ocurre cuando confinan a un niño? ¿Qué hacen los padres? Alguien tendrá que dar una solución, pero no, esa solución viene de que el abuelo se juegue la vida. No me parece de recibo", ha criticado Francisco Muñoz con motivo de la celebración este jueves 1 de octubre del Día Internacional de las Personas de Edad.

La asociación asegura que los padres de los niños son los primeros que impiden que los abuelos se arriesguen a estar con los nietos, para evitar contagios de coronavirus, y al ser los mayores población de riesgo. Pero ahora se encuentran con "un problema muy grande" y hay "muchísimos casos" en los que los abuelos sí se están quedando con los nietos "porque no queda otro remedio" y se están "jugando la vida".

En cuanto a la situación en las residencias de ancianos, la asociación insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "haga algo" por ellos ya que, a su juicio, están "absolutamente abandonados". "Parece que estamos esperando a que se mueran, no se medicalizan las residencias", ha denunciado Muñoz.

Además, pone en duda las cifras oficiales de mayores fallecidos por el Covid-19, teniendo en cuenta que "hay 48.000 pensionistas que han dejado de cobrar la pensión".