Antena 3 Noticias acompaña a la policía y comprueba los incumplimientos del confinamiento en Santa Cruz de Tenerife

Acompañamos a una patrulla de la policía local de Santa Cruz de Tenerife en su seguimiento del confinamiento. En este caso es Tenerife, pero la jornada es similar para los agentes en cualquier otro punto de España.

Hasta hoy la Policía Local ha identificado a 3.239 personas, se han producido 4 detenciones y se han levantado 326 actas por desobediencia en Santa Cruz de Tenerife. Se han interceptado 88 vehículos por no cumplir con la normativa. Como un vehículo que llega incluso a saltarse el control que los agentes tenían establecido a la entrada de la ciudad. El conductor hace caso omiso de los avisos y huye del lugar. Pocos minutos después lograron detenerlo.

En estos días de estado de alarma el trabajo los agentes consiste en recorrer las calles para comprobar que se cumple el Real Decreto, que no hay gente en las calles, que en los coches no se circula si no hay necesidad y que los locales que no pueden abrir están cerrados. Entramos en una panadería, que puede estar abierta por vender productos de primera necesidad pero hay que comprobar que dentro solo hay una persona al mismo tiempo y que los que hacen cola mantienen la distancia de seguridad.

Dentro de los comercios los agentes comprueban que los trabajadores tienen mascarillas y guantes y mantienen al menos un metro de separación entre los clientes que atienden

Algunos ciudadanos aseguran que no se han enterado del confinamiento

A pesar de que recibimos mensajes constantemente advirtiendo de que no se puede salir a la calle, hay gente que todavía no se ha enterado o que hace caso omiso de las advertencias. Hemos comprobado cómo un hombre ha salido a la calle con la excusa de ir a visitar a un amigo, recibirá una multa de 600 euros.

En sus tareas de estos días también se encuentra informar a las personas sin hogar de que disponen de recursos para no estar en la calle. En Santa Cruz de Tenerife se ha habilitado un pabellón para que las personas que se encuentran en elevado riesgo de exclusión social.