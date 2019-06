Las mujeres que beben más de una copa de vino al día y los hombres que beben más de dos pueden sufrir deterioro cognitivo si mantienen este hábito durante 20 años, aunque en muchos casos no se diagnostique. En un comunicado, el Hospital Sagrat Cor de Martorell de Hermanas Hospitalarias ha apuntado que esta es una de las cuestiones tratadas en las XXI Jornadas de Actualización en Psicogeriatría, que organiza este centro en Barcelona.

Se estima que alrededor del 65% de la población adulta consume alcohol de manera sistemática a lo largo de su vida, un porcentaje que incluye a un grupo de población con un funcionamiento aparentemente normal, pero que presenta problemas cognitivos relacionados con haber estado más de 20 años consumiendo alcohol con moderación.

"La no visualización de signos externos claros de pérdida de las funciones cognitivas y el hecho de no tener un patrón de alto riesgo provocan que muchos de estos casos no se diagnostiquen", ha explicado Celia Mareca, neuropsicóloga de la Unidad Polivalente Barcelona Nord del Hospital Mare de Déu de la Mercè. "Existe gran heterogeneidad de deterioro posible debido al consumo de alcohol, que puede ir desde leves dificultades a un síndrome demencial, por lo que la diagnosis es todavía más complicada", ha explicado Mareca. En cualquier caso, los síntomas del deterioro cognitivo que sufren estos pacientes repercuten en gran medida en su funcionamiento diario.

"Presentan problemas tanto a nivel de memoria como fallos en la función ejecutiva, tales como la dificultad en la toma de decisiones, la disminución de la capacidad organizativa y de planificación, o la falta de control de la conducta", ha añadido la neuropsicóloga.