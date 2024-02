De estar al borde de la muerte a ser un campeón de atletismo: "La vida es un regalo"

José Manuel nos recibe en el gimnasio de la localidad en la que reside, en A Estrada (Pontevedra). Aquí pasa buena parte del día. "Vengo una hora y media por la mañana y otras dos por la tarde", nos explica. A sus 72 años luce, enfundado en un chándal, como un hombre de 50 y eso que su vida no ha sido del todo fácil. "Nada mejor que un buen aviso para ponerse las pilas", bromea.

Y, aunque le echa sentido del humor, cuando rebobinamos en sus últimos años, la historia de José Manuel sorprende. En febrero de 2017 empezó a sentirse mal y, en la puerta del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, se desmayó. "Me estaba muriendo. Tuvieron que inducirme un coma porque había tenido un colapso orgánico general", relata.

Pasó tres meses en coma y cuando despertó supo que le habían trasplantado el corazón. "Me di cuenta de la gravedad de la situación al ver a mis hijas, por lo mal que lo habían pasado". Y, lejos de amilanarse, comenzó con la recuperación. "Hubo un médico que me dijo que en la UCI no había más máquinas a las que conectarme, ya no daban mucho por mi y… Ahí estaba ¡Vivo!".

La recuperación y la rehabilitación no fueron fáciles. Había perdido el 60% de la masa muscular pero eso no sirvió para frenar sus ganas de ir a más. Tras varios meses de entrenamiento y trabajo, se puso en manos de buenos fisios, agentes deportivos y profesionales a los que recuerda con cariño e intenta buscar en su gimnasio, con la vista, mientras nos atiende. Y, al fin, llegaron los resultados. "Empecé a anotarme a diferentes competiciones de atletismo y a ganar medallas. Tengo ya unas cuantas", presume con humildad y entre risas.

Pero, por encima de todo, está interesado en contar su historia para dejar un mensaje para quienes hayan pasado por algo similar a lo que él vivió. "A los trasplantados les digo que no se queden en casa, que hagan deporte y se muevan porque las familias de personas fallecidas, con su generosidad, nos han brindado una nueva oportunidad de vivir. Hay que aprovecharla". Un ejemplo de vitalidad y superación. José Manuel está más fuerte que nunca y lo que le queda.

