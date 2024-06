Esta es la enfermedad silenciosa que no presenta síntomas ni dolor y puede hacer que te quedes ciego

Puede comenzar tan lento que es posible que la persona que lo padece no sepa que lo tiene. Y es que, la única manera de detectar el glaucoma es realizando un examen completo en los ojos con dilatación de las pupilas. Esta patología consiste en un grupo de enfermedades de los ojos que pueden provocar pérdida de visión y ceguera al dañar el nervio ubicado en la parte de atrás del ojo, conocido como nervio óptico, precisa 'National Eye Institute'.

Aunque existen muchos tipos diferentes de glaucoma, el más común en los Estados Unidos se conoce como glaucoma de ángulo abierto. Entre los glaucomas menos comunes se encuentran el glaucoma de ángulo cerrado y el glaucoma congénito.

El glaucoma es una enfermedad que afecta al 3% de la población española, lo que quiere decir que en torno a un millón de personas sufre esta patología multifactorial, progresiva y neurodegenerativa.

Síntomas del glaucoma

En un primer momento, el glaucoma no suele presentar ningún tipo de síntoma, de manera que aquellos que lo tienen no saben que es así. Sin embargo, con el avance del tiempo, es posible ir perdiendo la visión lentamente, comenzando de manera habitual por su visión lateral (periférica), sobre todo el área de su visión que se encuentra más cerca de la nariz. Al ocurrir tan lentamente, muchas personas no pueden darse cuenta al principio de que su visión está cambiando.

Según va empeorando la enfermedad, es posible que se empiece a notar que ya no puede ver las cosas hacia los lados. El glaucoma, sin administrar tratamiento, puede eventualmente causar ceguera.

¿Quién puede desarrollar glaucoma?

Aunque cualquier persona puede desarrollar glaucoma, hay algunas personas que padecen más riesgo, estos son:

Aquellos que tienen más de 60 años

Si presenta antecedentes familiares de glaucoma

Primer tratamiento dirigido al glaucoma

Siempre es recomendable consultar con su oculista acerca del riesgo de desarrollar glaucoma para conocer exactamente con qué frecuencia debe hacerse los controles.

Recientemente se ha conocido que el Ministerio de Sanidad ha aprobado la financiación de 'Roclanda' (Santen), el primer tratamiento cuyo mecanismo de acción principal está dirigido a la causa subyacente del glaucoma, el cual permite reducir la presión intraocular para tratar de evitar la pérdida de visión.

"Se trata de uno de los mayores avances en la terapia del glaucoma. En los últimos años estábamos muy ausentes de novedad farmacológica. Casi todas eran variaciones de lo mismo. Pero este nuevo fármaco tiene un gran potencial. Los glaucomatólogos lo estábamos esperando y los pacientes también", explicaba el presidente de la Sociedad Española de Glaucoma, Francisco Muñoz Negrete. También detallaba que la aplicación del fármaco es "muy sencilla", al tratarse de un colirio que solo se aplica a través de una gota al día por la noche.

Hasta el momento, el tratamiento se basa en reducir la presión intraocular, pero sin llegar a actuar sobre la causa subyacente de la enfermedad, la malla trabecular, que es el origen del aumento de la presión intraocular. "Por primera vez en 25 años tenemos un tratamiento médico con un mecanismo de acción nuevo, como son los inhibidores de la ROCK, que actúan en esta malla trabecular, disminuyendo la resistencia al paso del humor acuoso y reduciendo la presión intraocular allí donde se origina el glaucoma", explicaban.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com