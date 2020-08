El ranking de cada actividad cotidiana y el riesgo de contagiarse de coronavirus

Todos imaginamos que no todas las actividades cotidianas y de nuestro día a día conllevan el mismo riesgo de contraer coronavirus. En eso han estado trabajando unos investigadores durante los últimos meses y han elevadorado el siguiente ranking.

Riesgo alto

Entre las actividades con mayor riesgo se encuentran ir a un bar (9), comer en un buffet (8) e ir al gimnasiado (8). Sin embargo, dentro de estas actividades también existen matices y es mucho más peligros estar en el interior de un bar que una terraza abierta y bien ventilada, según el estudio. De hecho, se ha constatado que el origen de la mayor parte de los brotes tiene su origen en eventos sociales o familiares.

Riesgo moderado

Ir a un salón de belleza o peluquería (7) y abrazar o saludar dando la mano a otra persona (7) son dos actividades que conllevan un riesgo moderado de contagiarse de coronavirus. A pesar de las medidas de seguridad obligatorias para evitar contagios y que surjan nuevos rebrotes, parte de este riesgo nace de que no todo el mundo cumple con los requisitos mínimos marcados por Sanidad.

También se encuentran en riesgo moderado pasar una semana en un edificio de oficinas (6) e ir a la playa (5).

Riesgo bajo moderado

Bajando en las probabilidades y riesgo de contagiarse de coronavirus, pero todavía en un nivel moderado se encuentran estar en una terraza (4) e ir a comprar provisión de alimentos (3)

Riesgo bajo

Aunque no lo parezca, la actividad cuando abrimos nuestra correspondencia (1) es cuando menos riesgo corremos de contagiarnos de Covid-19. Se embargo, como los paquetes pasan de unas manos a otras y no se sabe por los lugares que han pasado, muchas personas no tienen esa percepción de seguridad.